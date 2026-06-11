Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία, η New York Post αποκαλύπτει το παρασκήνιο, αλλά Ιράν και Ισραήλ λένε ότι... δεν έχουν ιδέα

Διπλωματικά παίγνια ή κάτι άλλο; Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση, ανακοίνωσε λύση στη διένεξη, χωρίς να πει κάτι για το περιεχόμενό της, ωστόσο οι βασικοί ενδιαφερόμενοι δηλώνουν άγνοια ή τον διαψεύδουν