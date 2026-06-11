Ο Τραμπ επιμένει για τη συμφωνία, θέμα ημερών οι υπογραφές... κάπου στην Ευρώπη - Τίποτα οριστικό, διαρρέει το Ιράν, εμείς θέσαμε τους όρους

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι είμαστε πολύ κοντά στο κλείσιμο της συμφωνίας, λέει ότι ενημέρωσε και τον Νετανιάχου, ενώ η Τεχεράνη δίνει τη δική της εκδοχή για το παρασκήνιο, αλλά και για το κατά πόσο το «deal» είναι τελεσίδικο