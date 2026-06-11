Εκτός τελικού στο Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε 19-13 από την Προ Ρέκο στη Μάλτα

Πολλά τα αμυντικά προβλήματα στον ημιτελικό για τους Πειραιώτες, θα παίξουν πλέον για την 3η θέση με την Φερεντσβάρος