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Εκτός τελικού στο Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε 19-13 από την Προ Ρέκο στη Μάλτα
Εκτός τελικού στο Τσάμπιονς Λιγκ πόλο ανδρών ο Ολυμπιακός, ηττήθηκε 19-13 από την Προ Ρέκο στη Μάλτα
Πολλά τα αμυντικά προβλήματα στον ημιτελικό για τους Πειραιώτες, θα παίξουν πλέον για την 3η θέση με την Φερεντσβάρος
Ο Ολυμπιακός πήγε ως αουτσάιντερ στο final-4 της Μάλτας και ήξερε ότι, για να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League υδατοσφαίριση ανδρών, θα χρειαστεί να αγγίξει το μάξιμουμ της απόδοσής του.
Αντ΄ αυτού, οι "ερυθρόλευκοι" πραγματοποίησαν πολύ κακή εμφάνιση στον ημιτελικό και φυσιολογικά ηττήθηκαν 19-13 από την πανίσχυρη Προ Ρέκο, η οποία το Σάββατο (13/6, 22:00) θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της ιστορίας της, απέναντι στην Μπαρτσελονέτα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα (13/6, 20:00), οι Πειραιώτες θα παίξουν για την τρίτη θέση, με αντίπαλο την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος.
Η Προ Ρέκο πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα και αυτό ήταν το προμήνυμα για την καταιγίδα που ακολούθησε. Η ιταλική ομάδα τελείωσε την πρώτη περίοδο με 8/9 σουτ (!) και προηγήθηκε 8-4, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε επίθεσή της, είτε στα ίσια είτε σε παίκτη παραπάνω. Ο Ελβις Φάτοβιτς αντικατέστησε τον Τζωρτζάτο με τον Ζερδεβά ήδη μετά τα πρώτα λεπτά, είδε τον Ζάλανκι να παλεύει μόνος του με τρία γκολ, αλλά η "ερυθρόλευκη" άμυνα... δεν υπήρχε πουθενά.
Μία μικρή αμυντική βελτίωση υπήρξε στη δεύτερη περίοδο, αλλά ο Μαξ Ιρβινγκ με τρία γκολ φρόντισε ώστε η διαφορά, όχι απλά να μην μειωθεί, αλλά αντίθετα να αυξηθεί στο +6 (13-7) στο ημίχρονο. Ο Φάτοβιτς επανέφερε κάποια στιγμή τον Τζωρτζάτο, αλλά η Προ Ρέκο ήταν σχεδόν αλάνθαστη στον παίκτη παραπάνω (8/9 στο πρώτο ημίχρονο!), ενώ ο Ολυμπιακός κέρδιζε μεν πολλές αποβολές, αλλά ήταν σταθερά γύρω στο 50%.
Το δεύτερο μισό του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, καθώς η ιταλική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους "ερυθρόλευκους" να σκεφτούν καν ότι θα μπορούσαν να κυνηγήσουν την ανατροπή. Η διαφορά έφτασε μέχρι τα οκτώ γκολ (17-9), στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου, με τους Ιταλούς να χαλαρώνουν λίγο στο φινάλε και τον Ολυμπιακό να μειώνει στο τελικό 19-13.
Τα οκτάλεπτα: 8-4, 5-3, 3-2, 3-4
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Φοντέλι (περιφέρεια), 2-0 Πρεσούτι (περιφέρεια), 2-1 Ζάλανκι (π.π.), 3-1 Πάβιγιαρντ (π.π.), 4-1 Κοντέμι (π.π.), 4-2 Αλαφραγκής (π.π.), 5-2 Κανέλα (π.π.), 5-3 Ζάλανκι (π.π.), 6-3 Ντι Φούλβιο (περιφέρεια), 7-3 Κανέλα (π.π.), 7-4 Ζάλανκι (περιφέρεια), 8-4 Γρανάδος (περιφέρεια), 9-4 Ιρβινγκ (π.π.), 9-5 Αλαφραγκής (π.π.), 10-5 Ιρβινγκ (περιφέρεια), 10-6 Γκίλλας (π.π.), 11-6 Πρεσούτι (π.π.), 12-6 Ιόκι Γκράτα (π.π.), 12-7 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 13-7 Ιρβινγκ (π.π.), 14-7 Γρανάδος (πέναλτι), 14-8 Νικολαϊδης (π.π.), 15-8 Γρανάδος (π.π.), 15-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 16-9 Ιρβινγκ (περιφέρεια), 17-9 Κοντέμι (κόντρα), 17-10 Παπαναστασίου (πέναλτι), 17-11 Νικολαϊδης (π.π.), 18-11 Μπούριτς (π.π.), 18-12 Ζάλανκι (περιφέρεια), 19-12 Γρανάδος (π.π.), 19-13 Φουντούλης (π.π.).
Ο Ολυμπιακός είχε 9/18 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι και 3 γκολ από την περιφέρεια.
Η Προ Ρέκο είχε 11/14 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Πρεσούτι (2΄09΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Κάκαρης (1΄36΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού), ο Κάσια (1΄03΄΄ πριν τη λήξη του ματς) και ο Κοντέμι (6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης).
Αντ΄ αυτού, οι "ερυθρόλευκοι" πραγματοποίησαν πολύ κακή εμφάνιση στον ημιτελικό και φυσιολογικά ηττήθηκαν 19-13 από την πανίσχυρη Προ Ρέκο, η οποία το Σάββατο (13/6, 22:00) θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της ιστορίας της, απέναντι στην Μπαρτσελονέτα. Νωρίτερα την ίδια ημέρα (13/6, 20:00), οι Πειραιώτες θα παίξουν για την τρίτη θέση, με αντίπαλο την απερχόμενη πρωταθλήτρια Ευρώπης Φερεντσβάρος.
Η Προ Ρέκο πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο λεπτό του αγώνα και αυτό ήταν το προμήνυμα για την καταιγίδα που ακολούθησε. Η ιταλική ομάδα τελείωσε την πρώτη περίοδο με 8/9 σουτ (!) και προηγήθηκε 8-4, σκοράροντας σχεδόν σε κάθε επίθεσή της, είτε στα ίσια είτε σε παίκτη παραπάνω. Ο Ελβις Φάτοβιτς αντικατέστησε τον Τζωρτζάτο με τον Ζερδεβά ήδη μετά τα πρώτα λεπτά, είδε τον Ζάλανκι να παλεύει μόνος του με τρία γκολ, αλλά η "ερυθρόλευκη" άμυνα... δεν υπήρχε πουθενά.
Μία μικρή αμυντική βελτίωση υπήρξε στη δεύτερη περίοδο, αλλά ο Μαξ Ιρβινγκ με τρία γκολ φρόντισε ώστε η διαφορά, όχι απλά να μην μειωθεί, αλλά αντίθετα να αυξηθεί στο +6 (13-7) στο ημίχρονο. Ο Φάτοβιτς επανέφερε κάποια στιγμή τον Τζωρτζάτο, αλλά η Προ Ρέκο ήταν σχεδόν αλάνθαστη στον παίκτη παραπάνω (8/9 στο πρώτο ημίχρονο!), ενώ ο Ολυμπιακός κέρδιζε μεν πολλές αποβολές, αλλά ήταν σταθερά γύρω στο 50%.
Το δεύτερο μισό του αγώνα εξελίχθηκε σε τυπική διαδικασία, καθώς η ιταλική ομάδα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους "ερυθρόλευκους" να σκεφτούν καν ότι θα μπορούσαν να κυνηγήσουν την ανατροπή. Η διαφορά έφτασε μέχρι τα οκτώ γκολ (17-9), στις αρχές του τελευταίου οκταλέπτου, με τους Ιταλούς να χαλαρώνουν λίγο στο φινάλε και τον Ολυμπιακό να μειώνει στο τελικό 19-13.
Τα οκτάλεπτα: 8-4, 5-3, 3-2, 3-4
Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Φοντέλι (περιφέρεια), 2-0 Πρεσούτι (περιφέρεια), 2-1 Ζάλανκι (π.π.), 3-1 Πάβιγιαρντ (π.π.), 4-1 Κοντέμι (π.π.), 4-2 Αλαφραγκής (π.π.), 5-2 Κανέλα (π.π.), 5-3 Ζάλανκι (π.π.), 6-3 Ντι Φούλβιο (περιφέρεια), 7-3 Κανέλα (π.π.), 7-4 Ζάλανκι (περιφέρεια), 8-4 Γρανάδος (περιφέρεια), 9-4 Ιρβινγκ (π.π.), 9-5 Αλαφραγκής (π.π.), 10-5 Ιρβινγκ (περιφέρεια), 10-6 Γκίλλας (π.π.), 11-6 Πρεσούτι (π.π.), 12-6 Ιόκι Γκράτα (π.π.), 12-7 Παπαναστασίου (περιφέρεια), 13-7 Ιρβινγκ (π.π.), 14-7 Γρανάδος (πέναλτι), 14-8 Νικολαϊδης (π.π.), 15-8 Γρανάδος (π.π.), 15-9 Γενηδουνιάς (π.π.), 16-9 Ιρβινγκ (περιφέρεια), 17-9 Κοντέμι (κόντρα), 17-10 Παπαναστασίου (πέναλτι), 17-11 Νικολαϊδης (π.π.), 18-11 Μπούριτς (π.π.), 18-12 Ζάλανκι (περιφέρεια), 19-12 Γρανάδος (π.π.), 19-13 Φουντούλης (π.π.).
Ο Ολυμπιακός είχε 9/18 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι και 3 γκολ από την περιφέρεια.
Η Προ Ρέκο είχε 11/14 με παίκτη παραπάνω, 1/2 πέναλτι, 6 γκολ από την περιφέρεια και 1 στην κόντρα.
Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν ο Πρεσούτι (2΄09΄΄ πριν τη λήξη του αγώνα), ο Κάκαρης (1΄36΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού), ο Κάσια (1΄03΄΄ πριν τη λήξη του ματς) και ο Κοντέμι (6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της αναμέτρησης).
Διαιτητές: Φρανούλοβιτς (Κροατία), Σβαρτς (Ισραήλ)
Οι συνθέσεις:
ΠΡΟ ΡΕΚΟ (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 1, Γρανάδος 4, Κανέλα 2, Φοντέλι 1, Ντούρικ, Πρεσούτι 2, Πάβιγιαρντ 1, Ιόκι Γκράτα 1, Μπούριτς 1, Κοντέμι 2, Ιρβινγκ 4, Νέγκρι, Κάσια
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Οι συνθέσεις:
ΠΡΟ ΡΕΚΟ (Σάντρο Σούκνο): Νικόζια, Ντι Φούλβιο 1, Γρανάδος 4, Κανέλα 2, Φοντέλι 1, Ντούρικ, Πρεσούτι 2, Πάβιγιαρντ 1, Ιόκι Γκράτα 1, Μπούριτς 1, Κοντέμι 2, Ιρβινγκ 4, Νέγκρι, Κάσια
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 1, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης 1, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου, Αλαφραγκής 2, Κάκαρης, Νικολαϊδης 2, Παπαναστασίου 2, Τζωρτζάτος, Πούρος
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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