Ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ σε ρομαντική βόλτα στη Ρώμη λίγο πριν τα Χριστούγεννα
Χαλαρές στιγμές και αγορές στο ιστορικό κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας
Στους δρόμους της Ρώμης εντοπίστηκαν ο Χάρι Στάιλς και η Ζόι Κράβιτζ, απολαμβάνοντας χαλαρές στιγμές λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.
Το ζευγάρι εθεάθη να περπατά στο ιστορικό κέντρο της ιταλικής πρωτεύουσας, συνδυάζοντας τη βόλτα του με αγορές και στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στις εικόνες που κυκλοφόρησαν, οι δυο τους εμφανίστηκαν χαλαροί και ευδιάθετοι, ανταλλάσσοντας τρυφερές κινήσεις.
Πριν μερικές ημέρες, άτομο από το περιβάλλον τους περιέγραψε τη χημεία που υπάρχει ανάμεσα στον Χάρι Στάιλς και τη Ζόι Κράβιτζ. Πηγή που μίλησε στο People δήλωσε ότι η σχέση τους «πηγαίνει πολύ καλά». «Ο Χάρι περνά μεγάλα διαστήματα στη Ρώμη φέτος. Η Ζόε τον έχει επισκεφθεί πολλές φορές από τα τέλη του καλοκαιριού», ανέφερε η ίδια πηγή. «Όταν βρίσκονται στη Ρώμη είναι σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητοι», πρόσθεσε. «Απλώς κάνουν βόλτες, συναντούν φίλους και ζουν μια πολύ χαλαρή ζωή. Έχουν φοβερή χημεία», συμπλήρωσε.
Οι πρώτες φήμες περί σχέσης ανάμεσα στη Ζόι Κράβιτζ και τον πρώην τραγουδιστή των One Direction ξεκίνησαν τον Αύγουστο, όταν ο φωτογραφικός φακός τους είχε εντοπίσει να περπατούν αγκαζέ σε έξοδό τους στη Ρώμη.
Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον ίδιο μήνα, είχαν φωτογραφηθεί να φιλιούνται και να δείχνουν ιδιαίτερα διαχυτικοί κατά τη διάρκεια εξόδου στο Λονδίνο.
Τον Οκτώβριο, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η σχέση τους είχε προχωρήσει σε πιο σοβαρό επίπεδο, καθώς η Ζόι Κράβιτζ φέρεται να φιλοξενήθηκε στο σπίτι του Χάρι Στάιλς στο Λονδίνο, την περίοδο που εργαζόταν για την επόμενη κινηματογραφική της δουλειά, ενώ συνέχισαν να πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις.
December 19, 2025
