Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι
Μπλέικ Λάιβλι Τζάστιν Μπαλντόνι

Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι

Οι δύο ηθοποιοί δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία μετά την απόρριψη των κατηγορίων της Λάιβλι περί σεξουαλικής παρενόχλησης από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us»

Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ
Σε πλήρες αδιέξοδο οδηγήθηκαν οι προσπάθειες εξωδικαστικού συμβιβασμού ανάμεσα στην Μπλέικ Λάιβλι και τον Τζάστιν Μπαλντόνι, καθώς οι δύο πλευρές απέρριψαν την τελευταία πρόταση διευθέτησης της δικαστικής τους διαμάχης.

Μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν οι δύο ηθοποιοί με τον δικαστή Λιούις Λάιμαν στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 6 Απριλίου, δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Παρόλα αυτά, δεν αποκλείονται νέες συζητήσεις στο μέλλον, όπως αναφέρει η Daily Mail.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει τις κατηγορίες της ηθοποιού περί σεξουαλικής παρενόχλησης από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us», διατηρώντας μόνο τις κατηγορίες που σχετίζονται με φερόμενη «εκστρατεία δυσφήμισης».

Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί στις 18 Μαΐου, με το δικαστήριο να εξετάζει ζητήματα παραβίασης συμβολαίου, αντιποίνων και συνέργειας σε αυτά.

Παρά τις δικαστικές εξελίξεις, η πλευρά της Μπλέικ Λάιβλι δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση επικεντρώνεται στην «εκδικητική συμπεριφορά» που, όπως ισχυρίζεται, δέχτηκε από τον ηθοποιό και σκηνοθέτη.
Γεωργία Κοτζιά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

