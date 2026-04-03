Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι λόγω διαφορετικής νομοθεσίας σε Καλιφόρνια και Νιου Τζέρσεϊ

Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που ρυθμίζει ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στον οποίο βασίστηκε η αγωγή της ηθοποιού, δεν έχει εφαρμογή στην υπόθεση, καθώς τα επίμαχα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν σε κινηματογραφικό πλατό στο Νιου Τζέρσεϊ.Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι υπερέβη τα όρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων ότι τη φίλησε σε σκηνή όπου αυτό δεν προβλεπόταν από το σενάριο. Επιπλέον, είχε καταγγείλει ότι ο ίδιος μπήκε στο καμαρίνι της, ενώ θήλαζε.Ωστόσο, τρεις κατηγορίες παραμένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν στη δίκη: αντίποινα, συνέργεια σε αντίποινα και παραβίαση συμβολαίου. Η Λάιβλι υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του επιχείρησαν να πλήξουν τη φήμη της, ως αντίδραση στους ισχυρισμούς της περί δημιουργίας εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.Η δικηγόρος της, Σίγκριντ Μακόλεϊ, δήλωσε στο TMZ: «Η υπόθεση αυτή επικεντρώνεται στα αντίποινα και στα μέτρα που έλαβαν οι εναγόμενοι για να καταστρέψουν τη φήμη της Μπλέικ Λάιβλι, επειδή υπερασπίστηκε την ασφάλεια στο πλατό, και αυτή είναι η υπόθεση που θα οδηγηθεί σε δίκη». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Για τη Μπλέικ Λάιβλι, το σημαντικότερο μέτρο δικαιοσύνης είναι ότι τα πρόσωπα και ο μηχανισμός πίσω από αυτές τις συντονισμένες ψηφιακές επιθέσεις έχουν αποκαλυφθεί και ήδη λογοδοτούν απέναντι και σε άλλες γυναίκες που είχαν στοχοποιήσει. Ανυπομονεί να καταθέσει στο δικαστήριο και να συνεχίσει να αναδεικνύει αυτή τη βίαιη μορφή διαδικτυακών αντιποίνων, ώστε να γίνει πιο εύκολο να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται». Παράλληλα, διευκρίνισε: «Η κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν προχωρά, όχι επειδή οι εναγόμενοι δεν έκαναν τίποτα λάθος, αλλά επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι η Μπλέικ Λάιβλι ήταν ανεξάρτητη συνεργάτιδα και όχι εργαζόμενη».Από την πλευρά του, η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι ανέφερε επίσης στο TMZ: «Πρόκειται για πολύ σοβαρές κατηγορίες και είμαστε ευγνώμονες προς το δικαστήριο για την προσεκτική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, του νόμου και του εκτενούς αποδεικτικού υλικού που κατατέθηκε. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε την υπεράσπισή μας για τις εναπομείνασες αξιώσεις στο δικαστήριο». Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.