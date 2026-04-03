Μπλέικ Λάιβλι: Απορρίφθηκαν οι κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι λόγω διαφορετικής νομοθεσίας σε Καλιφόρνια και Νιου Τζέρσεϊ
Η ηθοποιός στηρίχτηκε σε νομοθεσία της Καλιφόρνιας, ωστόσο τα γεγονότα που επικαλείται φέρεται να έλαβαν χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ
Τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης που είχε καταθέσει η Μπλέικ Λάιβλι κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι απέρριψε το δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής του νόμου της Καλιφόρνιας, αναφορικά με τη συνεργασία τους στην ταινία «It Ends With Us».
Την Πέμπτη 2 Απριλίου, το δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες περί σεξουαλικής παρενόχλησης, σημειώνοντας ότι η Λάιβλι στηρίχτηκε σε νομοθεσία της Καλιφόρνιας, ωστόσο τα γεγονότα που επικαλείται φέρεται να έλαβαν χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ. Για τον λόγο αυτό, έκρινε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και προχώρησε στην απόρριψη των σχετικών ισχυρισμών, χωρίς να εξετάσει την ουσία των καταγγελιών.
Παράλληλα, απορρίφθηκε και η αγωγή για δυσφήμιση που είχε καταθέσει η ηθοποιός, στην οποία υποστήριζε ότι ο δικηγόρος του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίντμαν, είχε διατυπώσει σειρά κατηγοριών εις βάρος της, μεταξύ των οποίων και ότι επινόησε τους ισχυρισμούς της. Συνολικά, το δικαστήριο απέρριψε 10 από τις 13 αξιώσεις που είχε καταθέσει η Λάιβλι.
Πιο αναλυτικά, το δικαστήριο έκρινε ότι σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που ρυθμίζει ζητήματα σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στον οποίο βασίστηκε η αγωγή της ηθοποιού, δεν έχει εφαρμογή στην υπόθεση, καθώς τα επίμαχα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν σε κινηματογραφικό πλατό στο Νιου Τζέρσεϊ.
Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι ο Τζάστιν Μπαλντόνι υπερέβη τα όρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων ότι τη φίλησε σε σκηνή όπου αυτό δεν προβλεπόταν από το σενάριο. Επιπλέον, είχε καταγγείλει ότι ο ίδιος μπήκε στο καμαρίνι της, ενώ θήλαζε.
Ωστόσο, τρεις κατηγορίες παραμένουν σε ισχύ και θα εξεταστούν στη δίκη: αντίποινα, συνέργεια σε αντίποινα και παραβίαση συμβολαίου. Η Λάιβλι υποστηρίζει ότι ο Μπαλντόνι και η ομάδα του επιχείρησαν να πλήξουν τη φήμη της, ως αντίδραση στους ισχυρισμούς της περί δημιουργίας εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος.
Η δικηγόρος της, Σίγκριντ Μακόλεϊ, δήλωσε στο TMZ: «Η υπόθεση αυτή επικεντρώνεται στα αντίποινα και στα μέτρα που έλαβαν οι εναγόμενοι για να καταστρέψουν τη φήμη της Μπλέικ Λάιβλι, επειδή υπερασπίστηκε την ασφάλεια στο πλατό, και αυτή είναι η υπόθεση που θα οδηγηθεί σε δίκη». Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Για τη Μπλέικ Λάιβλι, το σημαντικότερο μέτρο δικαιοσύνης είναι ότι τα πρόσωπα και ο μηχανισμός πίσω από αυτές τις συντονισμένες ψηφιακές επιθέσεις έχουν αποκαλυφθεί και ήδη λογοδοτούν απέναντι και σε άλλες γυναίκες που είχαν στοχοποιήσει. Ανυπομονεί να καταθέσει στο δικαστήριο και να συνεχίσει να αναδεικνύει αυτή τη βίαιη μορφή διαδικτυακών αντιποίνων, ώστε να γίνει πιο εύκολο να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται». Παράλληλα, διευκρίνισε: «Η κατηγορία της σεξουαλικής παρενόχλησης δεν προχωρά, όχι επειδή οι εναγόμενοι δεν έκαναν τίποτα λάθος, αλλά επειδή το δικαστήριο έκρινε ότι η Μπλέικ Λάιβλι ήταν ανεξάρτητη συνεργάτιδα και όχι εργαζόμενη».
Από την πλευρά του, η νομική ομάδα του Τζάστιν Μπαλντόνι ανέφερε επίσης στο TMZ: «Πρόκειται για πολύ σοβαρές κατηγορίες και είμαστε ευγνώμονες προς το δικαστήριο για την προσεκτική αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών, του νόμου και του εκτενούς αποδεικτικού υλικού που κατατέθηκε. Ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε την υπεράσπισή μας για τις εναπομείνασες αξιώσεις στο δικαστήριο». Η δίκη έχει οριστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου.
A judge has thrown out 10 of the 13 claims in Blake Lively’s sexual harassment lawsuit against Justin Baldoni, including allegations of harassment, defamation and conspiracy.— Variety (@Variety) April 2, 2026
He allowed three claims to proceed to a trial, including claims of breach of contract, retaliation and… pic.twitter.com/cmKqEN4F4Y
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα