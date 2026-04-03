Λάιβλι και Μπαλντόνι υποχρεώνονται να επανεξετάσουν το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού
Το δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες της ηθοποιού περί σεξουαλικής παρενόχλησης από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us»

Το ενδεχόμενο εξωδικαστικού συμβιβασμού υποχρεώνονται να εξετάσουν εκ νέου η Μπλέικ Λάιβλι και ο Τζάστιν Μπαλντόνι, μετά την απόρριψη των κατηγοριών της ηθοποιού περί σεξουαλικής παρενόχλησης στα γυρίσματα της ταινίας «It Ends With Us».  

Σύμφωνα με το δικαστήριο, η Λάιβλι στηρίχτηκε σε νομοθεσία της Καλιφόρνιας, ωστόσο τα γεγονότα που επικαλείται φέρεται να έλαβαν χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ. Έτσι, έκρινε ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν μπορεί να εφαρμοστεί και προχώρησε στην απόρριψη των σχετικών ισχυρισμών, χωρίς να εξετάσει την ουσία των καταγγελιών.

Οι δικηγόροι των δύο πλευρών ενημερώθηκαν ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνεδρίες με την ομοσπονδιακή δικαστή Σάρα Κέιβ τη Δευτέρα 6 Απριλίου. Η εξέλιξη έρχεται μία ημέρα μετά την απόρριψη των κατηγοριών της Λάιβλι ότι ο συμπρωταγωνιστής της και σκηνοθέτης του φιλμ την παρενόχλησε σεξουαλικά. 

Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία με τους δικηγόρους της Μπλέικ Λάιβλι έχει προγραμματιστεί για τις τρεις το μεσημέρι, ενώ εκείνη με την πλευρά του Τζάστιν Μπαλντόνι και της εταιρείας του, Wayfarer Productions, θα πραγματοποιηθεί μία ώρα αργότερα. Και οι δύο πλευρές έχουν λάβει εντολή να παρουσιάσουν «την επικαιροποιημένη θέση των πελατών τους ως προς ενδεχόμενο συμβιβασμό».

Ο δικηγόρος της Λάιβλι, Μάικλ Γκότλιμπ, διευκρίνισε ότι αυτό δεν σημαίνει πως η υπόθεση έχει λήξει. Όπως δήλωσε, η ηθοποιός αναμένει τη δίκη που έχει προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα. Σε δήλωσή του στη Daily Mail, ο Γκότλιμπ ανέφερε ότι το σώμα ενόρκων θα ακούσει τις καταγγελίες της για σεξουαλική παρενόχληση, τις οποίες χαρακτήρισε «την καρδιά της υπόθεσης».

«Η απόφαση του δικαστηρίου ότι οι πολιτειακές και ομοσπονδιακές αξιώσεις της κυρίας Λάιβλι για παρενόχληση δεν μπορούν να εξεταστούν σε δίκη αφορά νομικά ζητήματα και δεν συνιστά επικύρωση της συμπεριφοράς των εναγομένων», ανέφερε ο Γκότλιμπ.

«Το δικαστήριο έκρινε ότι οι αξιώσεις της κυρίας Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση δεν μπορούν να παρουσιαστούν σε ενόρκους, επειδή η ίδια δεν υπέγραψε σύμβαση, είναι ανεξάρτητη συνεργάτης και όχι εργαζόμενη, και επειδή τα επίμαχα περιστατικά έλαβαν χώρα στο Νιου Τζέρσεϊ και όχι στην Καλιφόρνια», πρόσθεσε.

Η ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι ο Μπαλντόνι υπερέβη τα όρια κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «It Ends With Us», ισχυριζόμενη μεταξύ άλλων ότι τη φίλησε σε σκηνή όπου αυτό δεν προβλεπόταν από το σενάριο. Επιπλέον, είχε καταγγείλει ότι ο ίδιος μπήκε στο καμαρίνι της, ενώ θήλαζε. Ο δικαστής Λίμαν απέρριψε τις πιο σοβαρές κατηγορίες, περιορίζοντας την υπόθεση σε τρία σημεία: παραβίαση συμβολαίου, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα.

Η δίκη είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη στις 18 Μαΐου.
Σχετικά Άρθρα

