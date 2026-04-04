Η Μπλέικ Λάιβλι απάντησε για την απόρριψη των κατηγοριών σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του Τζάστιν Μπαλντόνι

Η ηθοποιός τόνισε πως ποτέ δεν ήθελε να καταθέσει αγωγή εναντίον του ωστόσο αναγκάστηκε εξαιτίας «των εκτεταμένων αντιποίνων» που αντιμετώπισε





Η 38χρονη προχώρησε σε εκτενή δήλωση μέσω Instagram, μία ημέρα μετά την απόφαση του δικαστή Λιούις Λάιμαν







Δείτε την ανάρτηση











Αναφερόμενη στην υπόθεση, σημείωσε ότι, παρότι κάποιοι μπορεί να τη θεωρούν «δραματική», ελπίζει ότι άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις θα μπορέσουν να ταυτιστούν. «Ο σωματικός πόνος από την ψηφιακή βία είναι πολύ πραγματικός. Είναι κακοποίηση. Και βρίσκεται παντού. Όχι μόνο στις ειδήσεις, αλλά και στις κοινότητες και τα σχολεία σας», έγραψε.



Η Λάιβλι υπογράμμισε ότι η «ψηφιακή βία» επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ πρόσθεσε: «Έχει ήδη γίνει πολλή κρίσιμη δουλειά για να αποκαλυφθούν συστήματα, τακτικές και πρόσωπα που προκαλούν βλάβη. Η προσπάθεια για μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται εν μέρει στο δικαστήριο, αλλά θα συνεχιστεί και πολύ μετά το πέρας της δίκης. Αυτή είναι η δουλειά για την οποία είμαι πιο περήφανη».



Κλείσιμο



Η Μπλέικ Λάιβλι κατέληξε λέγοντας: «Δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω το μέρος που μου αναλογεί στον αγώνα για να αποκαλυφθούν τα συστήματα και οι άνθρωποι που επιδιώκουν να βλάψουν, να ντροπιάσουν, να φιμώσουν και να ασκήσουν αντίποινα σε βάρος των θυμάτων. Ξέρω ότι είναι προνόμιο να μπορείς να υψώνεις τη φωνή σου. Δεν θα το σπαταλήσω».



Η τοποθέτηση της ηθοποιού ακολουθεί την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει αξιώσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Ωστόσο, οι κατηγορίες για παραβίαση σύμβασης, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα παραμένουν ενεργές.



Δικηγόρος της πλευράς της Λάιβλι ανέφερε ότι η υπόθεση «ήταν πάντα και θα παραμείνει επικεντρωμένη στα καταστροφικά αντίποινα και στα έκτακτα μέτρα που έλαβαν οι εναγόμενοι για να καταστρέψουν τη φήμη της Μπλέικ Λάιβλι επειδή υπερασπίστηκε την ασφάλεια στο πλατό, και αυτή είναι η υπόθεση που οδηγείται σε δίκη».



Δημόσια τοποθετήθηκε η Μπλέικ Λάιβλι για τη δικαστική της διαμάχη με τον Τζάστιν Μπαλντόνι , μετά την απόφαση δικαστηρίου να απορρίψει τις κατηγορίες της ηθοποιού περί σεξουαλικής παρενόχλησης από τον συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «It Ends With Us».Η 38χρονη προχώρησε σε εκτενή δήλωση μέσω Instagram, μία ημέρα μετά την απόφαση του δικαστή Λιούις Λάιμαν να απορρίψει 10 από τις 13 αξιώσεις που είχε καταθέσει σε αγωγή της τον Δεκέμβριο του 2024 κατά του ηθοποιού και σκηνοθέτη, σημειώνοντας πως δεν ήθελε ποτέ να φτάσει στο σημείο να εναντιωθεί στον συνάδελφό της αλλά αναγκάστηκε εξαιτίας των δικών του πράξεων.Η Μπλέικ Λάιβλι έγραψε: «Είμαι ευγνώμων για την απόφαση του Δικαστηρίου, η οποία επιτρέπει στον πυρήνα της υπόθεσής μου να παρουσιαστεί σε ενόρκους τον επόμενο μήνα, καθώς και για τη δυνατότητα να πω επιτέλους την ιστορία μου πλήρως στη δίκη, για χάρη μου, αλλά και για όσους δεν έχουν την ίδια ευκαιρία… πολλούς από τους οποίους έχω γνωρίσει και αγαπήσει βαθιά στη ζωή μου, και αμέτρητους που δεν θα γνωρίσω ποτέ».Η ίδια πρόσθεσε: «Το τελευταίο πράγμα που ήθελα στη ζωή μου ήταν μια αγωγή, αλλά την κατέθεσα εξαιτίας των εκτεταμένων αντιποίνων που αντιμετώπισα, και συνεχίζω να αντιμετωπίζω, επειδή ζήτησα, ιδιωτικά και επαγγελματικά, ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον για εμένα και άλλους».Αναφερόμενη στην υπόθεση, σημείωσε ότι, παρότι κάποιοι μπορεί να τη θεωρούν «δραματική», ελπίζει ότι άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις θα μπορέσουν να ταυτιστούν. «Ο σωματικός πόνος από την ψηφιακή βία είναι πολύ πραγματικός. Είναι κακοποίηση. Και βρίσκεται παντού. Όχι μόνο στις ειδήσεις, αλλά και στις κοινότητες και τα σχολεία σας», έγραψε.Η Λάιβλι υπογράμμισε ότι η «ψηφιακή βία» επηρεάζει όλους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών, ενώ πρόσθεσε: «Έχει ήδη γίνει πολλή κρίσιμη δουλειά για να αποκαλυφθούν συστήματα, τακτικές και πρόσωπα που προκαλούν βλάβη. Η προσπάθεια για μεγαλύτερη ασφάλεια γίνεται εν μέρει στο δικαστήριο, αλλά θα συνεχιστεί και πολύ μετά το πέρας της δίκης. Αυτή είναι η δουλειά για την οποία είμαι πιο περήφανη».Συνεχίζοντας, δήλωσε: «Δεν θα μπορούσα να σταθώ όρθια αν δεν υπήρχαν οι αμέτρητοι που προηγήθηκαν – και οι πολλοί που βρίσκονται ακόμη ανάμεσά μας – δημιουργώντας νόμους, κοινωνικές αλλαγές, ανοίγοντας συζητήσεις, κινητοποιώντας, εργαζόμενοι ιδιωτικά και δημόσια, ρισκάροντας και μερικές φορές χάνοντας τα πάντα για την ασφάλεια των άλλων σε κάθε χώρο. Κάποιων τα ονόματα τα γνωρίζουμε, των περισσότερων όχι. Σας ευχαριστώ. Όλους σας».Η Μπλέικ Λάιβλι κατέληξε λέγοντας: «Δεν θα σταματήσω ποτέ να κάνω το μέρος που μου αναλογεί στον αγώνα για να αποκαλυφθούν τα συστήματα και οι άνθρωποι που επιδιώκουν να βλάψουν, να ντροπιάσουν, να φιμώσουν και να ασκήσουν αντίποινα σε βάρος των θυμάτων. Ξέρω ότι είναι προνόμιο να μπορείς να υψώνεις τη φωνή σου. Δεν θα το σπαταλήσω».Η τοποθέτηση της ηθοποιού ακολουθεί την απόφαση του δικαστηρίου να απορρίψει αξιώσεις που αφορούσαν, μεταξύ άλλων, παρενόχληση, δυσφήμιση και συνωμοσία. Ωστόσο, οι κατηγορίες για παραβίαση σύμβασης, αντίποινα και συνέργεια σε αντίποινα παραμένουν ενεργές.Δικηγόρος της πλευράς της Λάιβλι ανέφερε ότι η υπόθεση «ήταν πάντα και θα παραμείνει επικεντρωμένη στα καταστροφικά αντίποινα και στα έκτακτα μέτρα που έλαβαν οι εναγόμενοι για να καταστρέψουν τη φήμη της Μπλέικ Λάιβλι επειδή υπερασπίστηκε την ασφάλεια στο πλατό, και αυτή είναι η υπόθεση που οδηγείται σε δίκη».

Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο πλευρών ξεκίνησε στα τέλη του 2024, όταν η Λάιβλι κατηγόρησε τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της ταινίας «It Ends With Us» για δημιουργία «εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος», σεξουαλική παρενόχληση και οργάνωση εκστρατείας δυσφήμισης σε βάρος της.



Ο Μπαλντόνι έχει αρνηθεί τις κατηγορίες και είχε καταθέσει ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, η οποία απορρίφθηκε από δικαστή τον Ιούνιο του 2025.



Η δίκη για την αγωγή της Λάιβλι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Μαΐου, ενώ οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν νωρίτερα για μία τελευταία προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού.