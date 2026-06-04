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Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή
Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή
Στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης
Νεκρός είναι οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε. Η κατάσταση της υγείας της είναι άγνωστη επί του παρόντος.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε. Η κατάσταση της υγείας της είναι άγνωστη επί του παρόντος.
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