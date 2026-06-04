Τροχαίο δυστύχημα στην Καλλιθέα: Νεκρός οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή

Στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης

Νεκρός είναι οδηγός μοτοσικλέτας που παρέσυρε πεζή στη διασταύρωση Θησέως και Σπάρτης στην Καλλιθέα.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μοτοσικλέτα εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, παρασύροντας μια γυναίκα που τραυματίστηκε. Η κατάσταση της υγείας της είναι άγνωστη επί του παρόντος.