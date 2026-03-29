Το συγκινητικό βίντεο με τη Μαρινέλλα να κοιμίζει την κόρη της Ήβης Αδάμου στην αγκαλιά της
GALA
Η τραγουδίστρια δημοσίευσε το βίντεο αποχαιρετώντας την ερμηνεύτρια

Ένα συγκινητικό βίντεο δημοσίευσε η Ήβη Αδάμου με τη Μαρινέλλα να κοιμίζει την κόρη της πρώτης, την Ανατολή. Η αείμνηστη ερμηνεύτρια έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, έχοντας υποστεί εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. 

Η τραγουδίστρια για να την τιμήσει έκανε μία ανάρτηση στο Instagram. Πέρα από τα κοινά στιγμιότυπα, μοιράστηκε και ένα κλιπ, στο οποίο η Μαρινέλλα φαίνεται να κρατά στην αγκαλιά της την κόρη, που έχει αποκτήσει η Ήβη Αδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη, και να της τραγουδάει. Η στιγμή καταγράφηκε σε διάλειμμα των προβών κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των δύο γυναικών.

Αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα, η Ήβη Αδάμου έγραψε στη λεζάντα της ανάρτηση: «Το μεγαλείο της ψυχής σας και ο σεβασμός, η αγάπη που μου δείξατε είναι για πάντα αποτυπωμένα στην καρδιά μου. Αυτά δεν μου τα παίρνει κανείς. Αυτά κρατάω. Τις στιγμές μας, το πώς ανέμιζαν τα φορέματα μας, πώς έλαμπε το πρόσωπο σας στην σκηνή. Το πόση αγάπη δείξατε σε μένα και στη μικρή Ανατολή μου τότε βρέφος και την έφερνα στις πρόβες. Κι εσείς; Τη νανουρίζατε γλυκά. Ακόμη δεν μπορώ να πιστέψω ότι είχα την ευλογία να σας γνωρίσω και να ζήσω όλα αυτά μαζί σας, δίπλα σας. Καλό ταξίδι, σας αγαπάμε πολύ. Πάντα».

Ακολουθεί η ανάρτηση της Ήβης Αδάμου

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

