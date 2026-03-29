«Αστέρι, στο παράθυρο να βγεις»: H ανατριχιαστική ερμηνεία της Μαρινέλλας στο βίντεο του αποχαιρετισμού από την Finos Films
Με μία ανάρτηση τίμησε η Φίνος Φιλμ τη Μαρινέλλα που έφυγε σε ηλικία 87 ετών λόγω επιπλοκών μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου. 

Συγκεκριμένα, στον λογαριασμό της εταιρείας παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκε ένα βίντεο με σκηνές από ταινίες στις οποίες είχε κάνει την εμφάνισή της, ερμηνεύοντας εμβληματικά τραγούδια.  Μεταξύ αυτών, τα φιλμ «Γοργόνες και Μάγκες» και «Γυμνοί στον δρόμο». 

Στα αποσπάσματα των ταινιών που περιλαμβάνονται στο «αποχαιρετιστήριο» βίντεο η Μαρινέλλα στέκεται δίπλα σε πρωταγωνιστές του ελληνικού κινηματογράφου, όπως η Μαίρη Χρονοπούλου και ο Βαγγέλης Σειληνός. Τα πλάνα ντύνει μουσικά το τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο», σε σύνθεση Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Ιάκωβου Καμπανέλλη, το οποίο η Μαρινέλλα είχε ερμηνεύσει στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Γυμνοί στο δρόμο». «Μαρινέλλα. Τα λόγια είναι περιττά», αναφερόταν απλώς πάνω στη συνοδευτική λεζάντα.

