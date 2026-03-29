Η ιστορία του «Σταλιά-σταλιά»: Ο Ζαμπέτας, το όχι που του είπε η Βουγιουκλάκη και το «μανίτσα να το πω εγώ;» της Μαρινέλλας
Η ιστορία του «Σταλιά-σταλιά»: Ο Ζαμπέτας, το όχι που του είπε η Βουγιουκλάκη και το «μανίτσα να το πω εγώ;» της Μαρινέλλας
«''Έγινε'' η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι. Γιατί μέχρι τη στιγμή εκείνη έχει πει πάνω από 500 τραγούδια στον Μάτσα και δεν έχει κάνει ένα επιτυχία», είχε πει ο αείμνηστος συνθέτης και δεξιοτέχνης του μπουζουκιού
Ο Γιώργος Ζαμπέτας σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Ψηλά τα χέρια» (MEGA, 1990) με τη Λιάνα Κανέλλη διηγήθηκε με τον δικό του γλαφυρό τρόπο την παρασκηνιακή ιστορία του μεγάλου τραγουδιού «Σταλιά-Σταλιά» (1969), το οποίο έγινε τεράστια επιτυχία με τη Μαρινέλλα.
Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε αρχικά είχε γράψει το τραγούδι (σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη) για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιο συγκεκριμένα του ζητήθηκε να γράψει μουσική και τραγούδια για την ταινία «Το κορίτσι του λούνα παρκ» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Εκείνος σκέφτηκε αμέσως το «Σταλιά, σταλιά» και τηλεφώνησε στην «εθνική σταρ» να πάει στο στούντιο να το ακούσει. Ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν η εξής: «Τι είναι αυτό; Να το δώσεις να το πει ο Καζαντζίδης. Γράψε μου κάτι άλλο. Δε μου ταιριάζουν εμένα τέτοια τραγούδια». Ο Ζαμπέτας όπως λέει ένιωσε προσβεβλημένος και «πάγωσε» το αίμα του από την άρνηση της Βουγιουκλάκη να πει το τραγούδι.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του τραγουδιού, παρούσα στο στούντιο ήταν και η Μαρινέλλα η οποία το άκουσε και της άρεσε.
Λίγο μετά την αναχώρηση της Αλίκης, πλησίασε τον συνθέτη και του είπε: «Μανίτσα, να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι; Εγώ τη Μαρινέλλα την αγαπούσα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω, ότι γουστάρει η Κίτσα, ήταν το χαϊδευτικό που την λέγαμε εμείς. Τελειώνουμε το τραγούδι, μπαίνει μέσα και το λέει μια και έξω. Έγινε η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι. Και άμα θέλει ας πει ότι δεν είναι έτσι. Γιατί μέχρι τη στιγμή εκείνη έχει πει πάνω από 500 τραγούδια στον Μάτσα και δεν έχει κάνει ένα επιτυχία. Οπότε βρέθηκα εγώ ο αρχιμάστορας των αρχιμαστόρων γιατί εγώ έχω πετάξει πολλούς τραγουδιστές».
Δείτε όλα όσα είπε ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας για την ιστορία του τραγουδιού «Σταλιά - σταλιά»
Η Μαρινέλλα το ερμήνευσε μοναδικά το 1969, και το «Σταλιά-Σταλιά» έγινε το τραγούδι-σταθμός της προσωπικής της καριέρας μετά τον χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη.
Όπως ο ίδιος εξομολογήθηκε αρχικά είχε γράψει το τραγούδι (σε στίχους Διονύση Τζεφρώνη) για την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιο συγκεκριμένα του ζητήθηκε να γράψει μουσική και τραγούδια για την ταινία «Το κορίτσι του λούνα παρκ» με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Εκείνος σκέφτηκε αμέσως το «Σταλιά, σταλιά» και τηλεφώνησε στην «εθνική σταρ» να πάει στο στούντιο να το ακούσει. Ωστόσο, η αντίδρασή της ήταν η εξής: «Τι είναι αυτό; Να το δώσεις να το πει ο Καζαντζίδης. Γράψε μου κάτι άλλο. Δε μου ταιριάζουν εμένα τέτοια τραγούδια». Ο Ζαμπέτας όπως λέει ένιωσε προσβεβλημένος και «πάγωσε» το αίμα του από την άρνηση της Βουγιουκλάκη να πει το τραγούδι.
Κατά τη διάρκεια της ακρόασης του τραγουδιού, παρούσα στο στούντιο ήταν και η Μαρινέλλα η οποία το άκουσε και της άρεσε.
Λίγο μετά την αναχώρηση της Αλίκης, πλησίασε τον συνθέτη και του είπε: «Μανίτσα, να το πω εγώ αυτό το τραγουδάκι; Εγώ τη Μαρινέλλα την αγαπούσα, την αγαπώ και θα την αγαπώ. Λέω, ότι γουστάρει η Κίτσα, ήταν το χαϊδευτικό που την λέγαμε εμείς. Τελειώνουμε το τραγούδι, μπαίνει μέσα και το λέει μια και έξω. Έγινε η Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι, το λέω χωρίς να ντρέπομαι και το καυχιέμαι. Και άμα θέλει ας πει ότι δεν είναι έτσι. Γιατί μέχρι τη στιγμή εκείνη έχει πει πάνω από 500 τραγούδια στον Μάτσα και δεν έχει κάνει ένα επιτυχία. Οπότε βρέθηκα εγώ ο αρχιμάστορας των αρχιμαστόρων γιατί εγώ έχω πετάξει πολλούς τραγουδιστές».
Δείτε όλα όσα είπε ο αείμνηστος Γιώργος Ζαμπέτας για την ιστορία του τραγουδιού «Σταλιά - σταλιά»
Η Μαρινέλλα το ερμήνευσε μοναδικά το 1969, και το «Σταλιά-Σταλιά» έγινε το τραγούδι-σταθμός της προσωπικής της καριέρας μετά τον χωρισμό της από τον Στέλιο Καζαντζίδη.
