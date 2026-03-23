Αυτό είναι το τρέιλερ για τη live-action εκδοχή της Moana

Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Ντουέιν Τζόνσον και η πρωτοεμφανιζόμενη  Λαγκαάια

Στη δημοσιότητα έδωσε η Disney το τρέιλερ για τη live-action εκδοχή της Moana. Η ταινία ακολουθεί ακολουθεί μια τολμηρή έφηβη που ξεκινά ένα ταξίδι για να σώσει το χωριό της στο νησί Μοτουνούι.

Όπως και στην πρωτότυπη animated ταινία του 2016, έτσι και στο νέο φιλμ πρωταγωνιστεί ξανά ο Ντουέιν Τζόνσον ως Maui, ένας άλλοτε πανίσχυρος ημίθεος που βοηθά τη θαρραλέα έφηβη σε μια αποστολή να σώσει το νησί της και τους ανθρώπους του.

Τον ρόλο της Moana αναλαμβάνει η πρωτοεμφανιζόμενη Λαγκαάια. «Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα ενσαρκώσω αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί η Moana είναι από τις αγαπημένες μου», έχει δηλώσει η 17χρονη ηθοποιό. «Ο παππούς μου κατάγεται από το Fa‘aala, Palauli, στο Savai‘i. Και η γιαγιά μου είναι από το Leulumoega Tuai στο κεντρικό νησί ‘Upolu στη Σαμόα. Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να γιορτάσω τη Σαμόα και όλους τους λαούς των νησιών του Ειρηνικού, και να εκπροσωπήσω τα νεαρά κορίτσια που μοιάζουν με εμένα».

Δείτε το τρέιλερ

Moana | "Official Trailer" | In Theaters July 10

Εκτός από τη Λαγκαάια και τον Τζόνσον, στο καστ της live-action ταινίας συμμετέχουν ο Τζον Τούι ως πατέρας της Μοάνα, αρχηγός Τούι, η Φράνκι Άνταμς ως μητέρα της, Σίνα, και η Ρένα Όουεν ως η γιαγιά της, Τάλα. Το σενάριο υπογράφουν η Ντάνα Λεντού Μίλερ και ο Τζάρεντ Μπους, ο οποίος είχε γράψει και το σενάριο της ταινίας του 2016.

Η live-action εκδοχή της «Moana» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 10 Ιουλίου.
