Moana: Κυκλοφόρησε το teaser της live-action ταινίας

Γεωργία Κοτζιά
Η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για τη live-action εκδοχή της «Moana», με την Κάθριν Λαγκαάια στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Όπως και στην πρωτότυπη animated ταινία του 2016, έτσι και στο νέο φιλμ πρωταγωνιστεί ξανά ο Ντουέιν Τζόνσον ως Maui, ένας άλλοτε πανίσχυρος ημίθεος που βοηθά τη θαρραλέα έφηβη σε μια αποστολή να σώσει το νησί της και τους ανθρώπους του.

Παρόλο που ο Τζόνσον επαναλαμβάνει τον ρόλο του, τη Moana (την οποία αρχικά υποδύθηκε η Αουλίι Κραβάλιο) ενσαρκώνει η πρωτοεμφανιζόμενη Λαγκαάια.

«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένη που θα ενσαρκώσω αυτόν τον χαρακτήρα, γιατί η Moana είναι από τις αγαπημένες μου»έχει δηλώσει η 17χρονη ηθοποιό. «Ο παππούς μου κατάγεται από το Fa‘aala, Palauli, στο Savai‘i. Και η γιαγιά μου είναι από το Leulumoega Tuai στο κεντρικό νησί ‘Upolu στη Σαμόα. Είναι τιμή μου που έχω την ευκαιρία να γιορτάσω τη Σαμόα και όλους τους λαούς των νησιών του Ειρηνικού, και να εκπροσωπήσω τα νεαρά κορίτσια που μοιάζουν με εμένα».

Δείτε το teaser
Moana | Official Teaser
Ο Τζον Τουί θα υποδυθεί τον πατέρα της Moana, τον Αρχηγό Tui, ενώ η Φράνκι Άνταμς θα ενσαρκώσει τη μητέρα της, Sina. Η Ρένα Όουεν συμμετέχει επίσης ως Gramma Tala.

Το φιλμ θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 10 Ιουλίου, δέκα χρόνια μετά την κυκλοφορία της πρώτης animated ταινίας.

