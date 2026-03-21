Φανή Παναγιωτίδου: Η Λουκία από τους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» ήταν ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση
Δεν ήταν τόσο άσχημη, αλλά μια άχαρη, κακοντυμένη κοπέλα, σχολίασε η ηθοποιός

Στον ρόλο της «Λουκίας» στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη» αναφέρθηκε η Φανή Παναγιωτίδου, εξηγώντας πως ήταν η πρώτη της εμφάνιση στην τηλεόραση.

 Η ηθοποιός εξήγησε πώς προέκυψε η εικόνα του ρόλου της, αναφέροντας σε συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή 20 Μαρτίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», πως τότε είχε μόλις αποφοιτήσει από τη Δραματική Σχολή. Σε μία συνάντησή της με τον έναν εκ των δημιουργών της σειράς, Αλέξανδρο Ρήγα, του είχε δείξει μία φωτογραφία με τα μαλλιά της πιασμένα στο στυλ που είχε η «Λουκία» με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να ενθουσιάζεται, παραπέμποντάς τη να κρατήσει το look για την ηρωίδα, που εν τέλει υποδύθηκε.

Μιλώντας για την εποχή του έπαιξε στους «Στάβλους της Εριέτας Ζαΐμη», η Φανή Παναγιωτίδου σχολίασε: «Η Λουκία ήταν ο πρώτος μου ρόλος στην τηλεόραση, αμέσως μόλις βγήκα από τη Δραματική Σχολή. Δεν μου δόθηκε πολλές φορές δυνατότητα να κάνω κάτι σαν αυτό. Δεν ήταν τόσο άσχημη, αλλά μια άχαρη, κακοντυμένη κοπέλα, η οποία έφτιαχνε με αυτόν τον περίεργο τρόπο τα μαλλιά της. Εκείνη την εποχή είχα έτσι τα μαλλιά μου λόγω μιας παράστασης. Όταν ένας γνωστός μου με πήγε στον Αλέξανδρο Ρήγα για τον ρόλο αυτό, ήταν η μόνη φωτογραφία που είχα μαζί μου. Μόλις την είδε, μου είπε “αυτό θα κάνεις”. Τα γυαλιά δεν θυμάμαι ποιος τα σκέφτηκε, για να το κάνουμε λίγο σε στυλ "φυτού" και να το χειροτερεύσουμε. Και έτσι προέκυψε ο ρόλος της Λουκίας».

