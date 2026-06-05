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Τουλάχιστον δύο νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον δύο νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα, δείτε βίντεο
Ένα αστικό λεωφορείο που έτυχε να περνάει έξω από το μαγαζί τη στιγμή της έκρηξης και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο απ' έξω καταστράφηκαν ολοσχερώς
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν ελαφρά άλλα 13.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του xinhua, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου στις 6:42 π.μ. στο κατάστημα που βρίσκεται σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπενξί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του xinhua, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου στις 6:42 π.μ. στο κατάστημα που βρίσκεται σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπενξί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.
Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο της έκρηξης που κυκλοφορούν στα social media διπλανά μαγαζιά και οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ένα αστικό λεωφορείο που έτυχε να περνάει έξω από το μαγαζί τη στιγμή της έκρηξης και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο απ' έξω καταστράφηκαν ολοσχερώς. Επιβάτες αποβιβάζονται με προσοχή για να μη χτυπήσουν από τα θραύσματα και τα συντρίμμια που εκτοξεύθηκαν παντού.
💥 A gas explosion has been reported at a shop in Pingshan District, Benxi (Liaoning, China) at around 6:46am this morning.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 5, 2026
Two people have been killed and 13 others injured. The cause is suspected to be a liquefied gas cylinder leak.pic.twitter.com/WRtqYTRpdK
중국 랴오닝성의 한 상점에서 가스 폭발 사고가 발생해 2명이 사망하고 12명이 부상을 입었습니다. pic.twitter.com/KsZMBU4fl7— Turtle🐢 (@Freedom_73X) June 5, 2026
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