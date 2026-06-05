Τουλάχιστον δύο νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Κίνα Έκρηξη Λεωφορείο Κατάστημα

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα, δείτε βίντεο

Ένα αστικό λεωφορείο που έτυχε να περνάει έξω από το μαγαζί τη στιγμή της έκρηξης και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο απ' έξω καταστράφηκαν ολοσχερώς

Τουλάχιστον δύο νεκροί και 13 τραυματίες μετά από ισχυρή έκρηξη σε κατάστημα στην Κίνα, δείτε βίντεο
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (5/6) σε κατάστημα στην επαρχία Λιαονίνγκ, στη βορειοανατολική Κίνα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα και να τραυματιστούν ελαφρά άλλα 13.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του xinhua, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από διαρροή φιάλης υγραερίου στις 6:42 π.μ. στο κατάστημα που βρίσκεται σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Μπενξί. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από το σημείο της έκρηξης που κυκλοφορούν στα social media διπλανά μαγαζιά και οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ένα αστικό λεωφορείο που έτυχε να περνάει έξω από το μαγαζί τη στιγμή της έκρηξης και ένα αυτοκίνητο που βρισκόταν παρκαρισμένο απ' έξω καταστράφηκαν ολοσχερώς. Επιβάτες αποβιβάζονται με προσοχή για να μη χτυπήσουν από τα θραύσματα και τα συντρίμμια που εκτοξεύθηκαν παντού.

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