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Με τον Μανωλά στο ρόστερ του και στη Γ' Εθνική ο Πανναξιακός
Με τον Μανωλά στο ρόστερ του και στη Γ' Εθνική ο Πανναξιακός
Ο Έλληνας αμυντικός ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στην άνοδο της ομάδας του και μάλιστα παίζοντας πολλές φορές ως σέντερ φορ
Παίκτης του Πανναξιακού θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Κώστας Μανωλάς, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του νησιού των Κυκλάδων.
Αναλυτικά το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το σύλλογο της Νάξου:
«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο φετινό πρωτάθλημα στην Γ´ Εθνική.
Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν.»
Αναλυτικά το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το σύλλογο της Νάξου:
«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο φετινό πρωτάθλημα στην Γ´ Εθνική.
Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν.»
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