Με τον Μανωλά στο ρόστερ του και στη Γ' Εθνική ο Πανναξιακός
SPORTS
Πανναξιακός Κώστας Μανωλάς Γ' Εθνική

Με τον Μανωλά στο ρόστερ του και στη Γ' Εθνική ο Πανναξιακός

Ο Έλληνας αμυντικός ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στην άνοδο της ομάδας του και μάλιστα παίζοντας πολλές φορές ως σέντερ φορ

Με τον Μανωλά στο ρόστερ του και στη Γ' Εθνική ο Πανναξιακός
Παίκτης του Πανναξιακού θα είναι και την επόμενη σεζόν ο Κώστας Μανωλάς, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την ομάδα του νησιού των Κυκλάδων.

Αναλυτικά το κείμενο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το σύλλογο της Νάξου:

«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον διεθνή ποδοσφαιριστή Κώστα Μανωλά για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Ο Κώστας Μανωλάς, γέννημα-θρέμμα της Νάξου, παραμένει πιστός στην ομάδα του τόπου του, ενισχύοντας με την εμπειρία και την αγωνιστικότητά του την ανδρική ομάδα του συλλόγου και στο φετινό πρωτάθλημα στην Γ´ Εθνική.

Η παρουσία του αποτελεί τιμή για τον Πανναξιακό και έμπνευση για τις νεότερες γενιές αθλητών του νησιού μας. Ο Σύλλογος τον ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την εμπιστοσύνη του και του εύχεται υγεία και πολλές επιτυχίες στη νέα σεζόν.»

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