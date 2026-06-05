Παππάς: Να επικοινωνήσει ο Φάμελλος με τον Τσίπρα, σε ιστορικό σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρώην υπουργός Επικρατείας σε ανάρτησή του παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για να βγει η παράταξη από τη συνθήκη απομόνωσης και τη δημοσκοπική κατάρρευση, αντικρούοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης