Παππάς: Να επικοινωνήσει ο Φάμελλος με τον Τσίπρα, σε ιστορικό σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ
Παππάς: Να επικοινωνήσει ο Φάμελλος με τον Τσίπρα, σε ιστορικό σταυροδρόμι ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο πρώην υπουργός Επικρατείας σε ανάρτησή του παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για να βγει η παράταξη από τη συνθήκη απομόνωσης και τη δημοσκοπική κατάρρευση, αντικρούοντας τα σενάρια αυτοδιάλυσης
Για «ιστορικό σταυδροδρόμι» στο οποίο βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο ο Νίκος Παππάς, που κάλεσε ξανά τον πρόεδρο της παράταξης, Σωκράτη Φάμελλο, να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να υπάρξει επισήμη ενημέρωση αναφορικά με πιθανή συνεργασία.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο κ. Παππάς παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βγει - όπως λέει - από τη «συνθήκη απομόνωσης» και τη «δημοσκοπική κατάρρευση».
Παράλληλα, αντικρούει τα σενάρια αυτοδιάλυσης τα οποία χαρακτηρίζει «ανιστόρητα και προσβλητικά». «Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες», λέει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Οδικός Χάρτης
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι.
Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση.
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα.
Απαιτείται:
1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.
2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.
3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.
4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.
Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του, ο κ. Παππάς παρουσίασε έναν οδικό χάρτη για το πώς πρέπει να κινηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε να βγει - όπως λέει - από τη «συνθήκη απομόνωσης» και τη «δημοσκοπική κατάρρευση».
Παράλληλα, αντικρούει τα σενάρια αυτοδιάλυσης τα οποία χαρακτηρίζει «ανιστόρητα και προσβλητικά». «Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες», λέει χαρακτηριστικά.
Αναλυτικά η ανάρτησή του
«Οδικός Χάρτης
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία είναι σε ιστορικό σταυροδρόμι.
Είναι άμεση ανάγκη να ακυρωθεί η συνθήκη απομόνωσης και η δημοσκοπική κατάρρευση.
Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως συντεταγμένο κόμμα.
Απαιτείται:
1. Να επικοινωνήσει άμεσα ο Σωκράτης Φάμελλος με τον Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε την επίσημη ενημέρωση σε σχέση με τη συνεργασία.
2. Να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει το Εκτελεστικό Γραφείο, όπως προβλέπει το καταστατικό μας.
3. Να προετοιμαστεί το κόμμα και η συμμαχία για την εκλογική μάχη. Να υπάρξει άμεση επαφή αρμόδιας επιτροπής από τον ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ. με Κοτζιά, Κατσέλη, Τσίπρα, Νέα Αριστερά, στελέχη που κινούνται αυτόνομα και με τα οποία ήμασταν μαζί κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 2015-2019 αλλά και μετέπειτα.
4. Να συγκροτηθεί στρογγυλό τραπέζι με τους συμμάχους για πρόγραμμα και διάταξη μάχης.
Τα σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής είναι ανιστόρητα και προσβλητικά.
Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες».
Σημειώνεται ότι κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο κ. Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
«Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση», φέρεται να τόνισε ο κ. Παππάς και αιτήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η συνεδρίαση της Πολιτικης Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
Θα τα αποκρούσουμε. Είναι η ώρα για καθαρές κουβέντες».
Σημειώνεται ότι κατά την τοποθέτησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο κ. Παππάς ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελλο να έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα.
«Υπάρχει ανάγκη αλλαγών και όχι συνέχιση της στρατηγικής που έφτασε τον ΣΥΡΙΖΑ σε τόσο χαμηλά επίπεδα. Δεν δόθηκε καμιά εξήγηση», φέρεται να τόνισε ο κ. Παππάς και αιτήθηκε από τον Σωκράτη Φάμελλο να επικοινωνήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, ώστε το συλλογικό όργανο να γνωρίζει επίσημα ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «η πολιτική πρέπει να γίνεται με δημόσιες τοποθετήσεις», ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται ακόμη η συνεδρίαση της Πολιτικης Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.
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