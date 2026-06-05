Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Σουφλιά: «Υπηρέτησε την πατρίδα με ήθος και μετριοπάθεια»

Πολιτικό που έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα, ενώ πάραλληλα κέρδισε τον σεβασμό φίλων και αντιπάλων, χαρακτηρίζουν τον εκλιπόντα





Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, σε δήλωσή του.







Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:



«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.



Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».



Ο Γιώργος Σουφλιάς «άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας», γράφει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του και σημειώνει ακόμη ότι «Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους».







«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις.



Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.



Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του».



Ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ και επί χρόνια βουλευτή και υπουργού, Γιώργου Σουφλιά.



Στη δήλωσή του επισημαίνει:



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ σήμερα μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, έναν συνοδοιπόρο και φίλο, τον Γιώργο Σουφλιά.



Υπήρξε κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου.



Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων.



Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.



Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!



Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».



Κλείσιμο Προκόπης Παυλοπούλος σε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην υπουργού αναφέρει:



«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».



Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης γράφει μεταξύ άλλων ότι «τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά!»



Στην πορεία του Γιώργου Σουφλιά σε θέσεις ευθύνης αναφέρεται ο πολιτικός κόσμος με αφορμή τον θάνατο του πρώην υπουργού της Νέας Δημοκρατίας.Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε δήλωσή του.Ο κ. Τασούλας χαρακτήρισε τον Γιώργο Σουφλιά διακεκριμένο πολιτικό που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης, με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια. Σημείωσε ακόμη ότι ο εκλιπών διέθετε στέρεες πεποιθήσεις και έθετε σταθερά ως προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα κατά τη διάρκεια της πολιτικής του διαδρομής.Η δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας:«Με βαθύτατη θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά, ενός διακεκριμένου πολιτικού, που υπηρέτησε την πατρίδα από καίριες θέσεις ευθύνης με ήθος, αποτελεσματικότητα, πυγμή και μετριοπάθεια.Ήταν ένας άνθρωπος με στέρεες πεποιθήσεις που πάντοτε έθετε ως πρώτη προτεραιότητα το καθήκον και την εθνική ενότητα. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και στους φίλους του».Ο Γιώργος Σουφλιάς «άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας», γράφει οσε ανάρτησή του και σημειώνει ακόμη ότι «Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους».Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά. Ένα ιστορικό στέλεχος της παράταξής μας και έναν ειλικρινή υπηρέτη του δημοσίου συμφέροντος που επί δεκαετίες ενσάρκωνε την ουσία του σοβαρού πολιτικού. Προκρίνοντας πάντα το χειροπιαστό αποτέλεσμα από τις εύκολες υποσχέσεις.Ως υπερήφανο τέκνο της Θεσσαλίας, άφησε το δικό του αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία ολόκληρης της χώρας. Ως Υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια, εργάστηκε για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας. Έδωσε πνοή στα μεγάλα δημόσια έργα και τις κρίσιμες υποδομές. Ενώ προώθησε τολμηρές αλλαγές στον χώρο της Παιδείας.Η συνεπής δράση του, όπως και η διακριτική αποχώρησή του από τη δημόσια σκηνή, αποδεικνύουν το ήθος και τη σεμνότητα που τον διέκριναν. Ένα πολύτιμο δίδαγμα των παλαιότερων κοινοβουλευτικών προς τους νεότερους. Εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους πολλούς φίλους του».Ο Πρόεδρος της Βουλής, εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του ιστορικού στελέχους της ΝΔ και επί χρόνια βουλευτή και υπουργού, Γιώργου Σουφλιά.Στη δήλωσή του επισημαίνει:«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ σήμερα μια σπουδαία πολιτική φυσιογνωμία, έναν συνοδοιπόρο και φίλο, τον Γιώργο Σουφλιά.Υπήρξε κορυφαίο ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής και Υπουργός επί σειρά ετών σε νευραλγικές θέσεις, σφραγίζοντας με το ήθος, την υπευθυνότητα και την εργατικότητά του τη μεταπολιτευτική πολιτική ζωή του τόπου.Καθ’ όλη τη διάρκεια της μακράς πορείας του, από όποια κοινοβουλευτική ή κυβερνητική θέση κι αν βρέθηκε, ξεχώρισε για το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτήριζε και την προσήλωσή του στο εθνικό συμφέρον, κερδίζοντας τον σεβασμό των συμπολιτών αλλά και των πολιτικών του αντιπάλων.Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στο κόμμα που υπηρέτησε με πάθος και σταθερότητα, αλλά και ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική ζωή της χώρας.Αντίο αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε!Στην οικογένεια και στους οικείους του απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια».Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίαςσε δήλωσή του για τον θάνατο του πρώην υπουργού αναφέρει:«Με άφατη οδύνη αποχαιρετώ τον ανεκτίμητο διαχρονικό φίλο και Ευπατρίδη Πολιτικό Γιώργο Σουφλιά. Οι αδιαμφισβήτητες πολιτικές του ικανότητες -οι οποίες αναδείχθηκαν και αποδείχθηκαν επί πολλά χρόνια στην πράξη- και το υποδειγματικό πολιτικό θάρρος του τον καθιστούν επαξίως αυθεντικό παράδειγμα προς μίμηση και θεμελιώνουν στο διηνεκές την στέρεη αντηρίδα της υστεροφημίας που δικαίως του αναλογεί».Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησηςγράφει μεταξύ άλλων ότι «τα στελέχη και τα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και όλοι οι δημοκρατικοί Έλληνες πολίτες αποχαιρετούμε σήμερα με βαθιά θλίψη αυτόν τον δυναμικό και ξεχωριστό πολιτικό, τον άνθρωπο που ταυτίστηκε με το θάρρος, τη σοβαρότητα, την προσφορά, την αγάπη για την πατρίδα. Καλό ταξίδι, Γιώργο Σουφλιά!»





Από την πλευρά του ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναφέρει στη δήλωσή του ότι ο εκλιπών «τίμησε την παράταξή μας ως υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων».



Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:



Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά, τον οποίο γνώριζα από τα νεανικά μου χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον πατέρα μου Σπύρο. Ο εκλιπών, με τον οποίο συνυπήρξαμε στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, τίμησε την παράταξή μας ως Υπουργός και ως κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Υπερασπιζόταν με πάθος τις ιδέες του, αλλά πίστευε στην αξία του διαλόγου και έχαιρε του σεβασμού φίλων και αντιπάλων. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.



Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφει: «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά. Ένας ευπατρίδης της πολιτικής, ένας αληθινά σπουδαίος πολιτικός. Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του αλλά και στην παράταξή μας».



«Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά. Έναν πολιτικό που υπηρέτησε με συνέπεια και ακεραιότητα το συμφέρον της χώρας και που επεδίωκε πάντα ευρύτερες συναινέσεις» αναφέρει με ανάρτησή του ο υφυπουργός Θανάσης Κοντογεώργης.



«Η μακρά δημόσια διαδρομή του χαρακτηρίστηκε από σοβαρότητα, σεμνότητα μετριοπάθεια, διορατικότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες και στην αποστολή που είχε αναλάβει. Είχε το θάρρος της γνώμης του και την συναίσθηση της ευθύνης.



Η συμβολή του στην πολιτική ζωή του τόπου υπήρξε ουσιαστική και διαχρονική και το έργο του ορατό και μετρήσιμο. Το ήθος και η αξιοπρέπειά του κέρδισαν τον σεβασμό φίλων και πολιτικών αντιπάλων.



Ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν από τους πολιτικούς εκείνους που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα αλλά και ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από μια αγροκτηνοτροφική οικογένεια στη Λάρισα και κατάφερε, με πείσμα και εργατικότητα, να υπηρετήσει την πατρίδα μας επιτυχώς από διάφορες θέσεις.



Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του», αναφέρει.



Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του γράφει μεταξύ άλλων ότι «για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα».



Η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη:



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα τον Γιώργο Σουφλιά.



Έναν άνθρωπο που σφράγισε με την παρουσία, τη διαδρομή και την προσφορά του τη σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας. Υπηρέτησε την πατρίδα με συνέπεια, αίσθημα ευθύνης και βαθιά πίστη στις αρχές της παράταξής μας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα σε κάθε θέση που κλήθηκε να υπηρετήσει.

Για όλους εμάς στη Νέα Δημοκρατία, ο Γιώργος Σουφλιάς υπήρξε σημείο αναφοράς. Ένας πολιτικός με κύρος, διορατικότητα και σπάνια θεσμική συγκρότηση, που πάντοτε έβαζε το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα.



Η παρακαταθήκη του θα συνεχίσει να μας εμπνέει και να μας υπενθυμίζει ότι η πολιτική αποκτά πραγματικό νόημα όταν ασκείται με ευθύνη, σοβαρότητα και

προσήλωση στο κοινό καλό.



Στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».



Ο πρώην Ευρωπαίος επιτρόπος Δημήτρης Αβραμόπουλος στη δήλωσή του υπογραμμίζει:



«Με θλίψη, αλλά και με αισθήματα τιμής, σεβασμού και βαθιάς αναγνώρισης για την προσφορά του στον τόπο, αποχαιρετώ τον Γιώργο Σουφλιά, μία από τις εμβληματικές μορφές της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής και ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.



» Ένας πολιτικός με διορατικότητα, ισχυρή προσωπικότητα και αίσθημα ευθύνης, που υπηρέτησε την πατρίδα από κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, αφήνοντας ουσιαστικό αποτύπωμα στην ανάπτυξη της χώρας και στα μεγάλα έργα υποδομής. Στη μακρά μας συμπόρευση εκτίμησα ιδιαίτερα τη θεσμική του σοβαρότητα, τη συνέπεια των θέσεών του και τον αυθεντικό πατριωτισμό που τον διέκρινε.



» Η Ελλάδα χάνει έναν σημαντικό πολιτικό άνδρα και η Νέα Δημοκρατία ένα από τα ιστορικά της στελέχη. Στις κόρες του και στους οικείους του εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια».



«Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Γιώργο Σουφλιά», γράφει η Ντόρα Μπακογιάννη και προσθέτει:



«Ο Γιώργος υπηρέτησε την πατρίδα και την παράταξή μας με συνέπεια, σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης. Είχε ισχυρές αρχές τις οποίες υπηρέτησε με πάθος. Μας συνέδεε φιλία και πολλά χρόνια κοινής διαδρομής και αγώνων για την Νέα Δημοκρατία και τον τόπο. Στην οικογένειά του, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια».



Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του γράφει: «Δεν είχα την τύχη να γνωρίσω τον Γιώργο Σουφλιά. Τον παρακολουθούσα, ωστόσο, πάντα με σεβασμό και προσοχή από μικρός. Ξεχώριζε στα μάτια μου για ένα στοιχείο που σπανίζει και ταυτόχρονα αποτελεί διαρκώς ζητούμενο στην πολιτική ζωή του τόπου: είχε μπέσα. Τόσο στο λόγο όσο και στο έργο του. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους οικείους του».



Συλλυπητήρια από κόμματα Στην ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία τονίζει ότι ο Γιώργος Σουφλιάς ήταν ένας πολιτικός «που χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου».



Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας:



«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη ένα από τα στελέχη που συγκρότησαν την πρώτη Κοινοβουλευτική της Ομάδα το 1974, έναν μεγάλο αγωνιστή της Παράταξης, τον Γιώργο Σουφλιά.



Γεννήθηκε το 1941 στην Αγία Τριάδα Φαρσάλων και σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 1967 εργαζόταν ως πολιτικός μηχανικός στη Λάρισα διατηρώντας γραφείο μελετών και κατασκευών.



Μετά τις εκλογές του 1974, επανεκλεγόταν ανελλιπώς Βουλευτής Λάρισας έως και τις εκλογές του 1996, ενώ στις εκλογές του 2004, του 2007 και του 2009 εξελέγη Βουλευτής Επικρατείας.



Διετέλεσε Υφυπουργός Εσωτερικών στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Καραμανλή και Υφυπουργός Συντονισμού στην κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη. Ανέλαβε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας στην κυβέρνηση του Τζαννή Τζαννετάκη (1989) και Υπουργός Οικονομικών στην οικουμενική κυβέρνηση του Ξενοφώντα Ζολώτα (1989-1990). Στις κυβερνήσεις του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη την περίοδο 1990-1993, διετέλεσε διαδοχικά Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ήταν επίσης ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και των δύο κυβερνήσεων του Κώστα Καραμανλή (2004-2009).



Η πολυσήμαντη διαδρομή του Γιώργου Σουφλιά χαρακτηρίστηκε από ήθος, αξιοπρέπεια, αποτελεσματικότητα, πάθος και αφοσίωση στο καθήκον, κερδίζοντας το σεβασμό και την εκτίμηση όλου του πολιτικού κόσμου.



Η είδηση του θανάτου του μας γεμίζει με θλίψη, ιδιαίτερα όσα από τα στελέχη μας είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του.



Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του».



Το Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δηλώνει για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά:



«Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του Γιώργου Σουφλιά και τη Νέα Δημοκρατία.



Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός με ευθυκρισία, που υπηρέτησε το δημόσιο συμφέρον από τις θέσεις ευθύνης στις οποίες διετέλεσε».



Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά απέστειλε το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.



«Αποχαιρετούμε με θλίψη τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών», αναφέρει και προσθέτει:



«Ο Γ. Σουφλιάς υπήρξε κορυφαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, από την ίδρυσή της, το 1974. Διετέλεσε υπουργός και βουλευτής, ενώ ολόκληρη η πολιτική του διαδρομή σφραγίστηκε από τη σεμνότητα και τη σοβαρότητά του. Ο Γ. Σουφλιάς ήταν ένα πρόσωπο έχαιρε σεβασμού κι εκτίμησης όχι μόνο εντός της ΝΔ, αλλά και από τους πολιτικούς του αντίπαλους.



» Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του και στο κόμμα της ΝΔ και στους συνοδοιπόρους τους».



Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ., Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του για τον θάνατο του Γιώργου Σουφλιά αναφέρει:



«Με ιδιαίτερο σεβασμό αποχαιρετούμε τον Γιώργο Σουφλιά, έναν πολιτικό που διακρίθηκε για το ήθος και τη συγκρότησή του, έναν ευγενή άνθρωπο. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του ανθρώπους».