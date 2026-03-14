Η Ηρώ, η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος τίμησαν τον Γιώργο Μαρίνο επί σκηνής, δείτε βίντεο
Τραγούδησαν μαζί το τραγούδι του «Οδός ονείρων»
Τον Γιώργο Μαρίνο τίμησαν επί σκηνής η Ηρώ, η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.
Η Ηρώ βρέθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου πραγματοποιούν εμφανίσεις η Έλενα Παπαρίζου και ο Τάκης Ζαχαράτος την ημέρα που ανακοινώθηκε πως ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή και την κάλεσαν στη σκηνή, καθώς είχε συνεργαστεί μαζί του στην τελευταία του εμφάνιση, για να τραγουδήσουν μαζί της ένα από τα τραγούδια του.
Ο Τάκης Ζαχαράτος ακούγεται να λέει: «Η Ηρώ μας είχε την τεράστια τιμή και τύχει να συνεργαστεί με τον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο στην τελευταία του εμφάνιση στον Κεραμεικό. Και σκέφτηκα σε αυτό το σημείο να τραγουδήσουμε γι' αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο που πέταξε στους ουρανούς και ήταν ένας δρόμος για εμάς τους επόμενους, να δούμε πού πάμε. Πριν ήταν αχαρτογράφητα τα νερά, τώρα χάρη στον ίδιο έχουμε χάρτες και ξέρουμε πού να περπατήσουμε. Το οφείλουμε στον σπουδαίο Γιώργο Μαρίνο». Έπειτα, τραγούδησαν όλοι μαζί το τραγούδι: «Οδός ονείρων».
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου έγινε γνωστή την Τετάρτη 11 Μαρτίου. Ο καλλιτέχνης τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα και σύμφωνα με δηλώσεις της ξαδέρφης του, είχε άνοια από το 2021. Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο είπαν την Παρασκευή 13 Μαρτίου συγγενείς και φίλοι σε κλειστή τελετή στον ναό του Άγιου Ανδρέα στο κοιμητήριο Βούλας.
