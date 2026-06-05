Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη
Τη Δευτέρα οι απολογίες των υπολοίπων κατηγορούμενων
Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις σημερινές απολογίες τους οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, τους επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και εγγύησης 10.000 ευρώ στον καθένα.
Νωρίτερα, ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είχε ασκηθεί από την η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της υπόθεσης. Πρόκειται για νέα δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν και σήμερα απολογήθηκαν μόνο οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.
Νωρίτερα, ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση, ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά, απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120 χιλιάδων ευρώ και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, είχε ασκηθεί από την η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 13 κατηγορούμενων της υπόθεσης. Πρόκειται για νέα δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο, την περίοδο 2019-2024, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Μετά την άσκηση της δίωξης οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν και σήμερα απολογήθηκαν μόνο οι γονείς του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος ΟΠΕΚΕΠΕ από την Κοζάνη, οι οποίοι και αφέθηκαν ελεύθεροι με όρους. Οι υπόλοιποι 11 κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα.
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