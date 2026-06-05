Ο Λεσόρ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να πάρει ριμπάουντ και έφυγε κουτσαίνοντας από το παρκέ, δείτε βίντεο
Ο Λεσόρ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να πάρει ριμπάουντ και έφυγε κουτσαίνοντας από το παρκέ, δείτε βίντεο
Πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα ο Γάλλος προσπαθώντας να κατεβάσει ένα ριμπάουντ προσγειώθηκε άτσαλα και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου - Τελικά επρόκειτο για απλές κράμπες κάτι το οποίο καθησύχασε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού
Ο Ματίας Λεσόρ καρδιοχτύπησε για λίγο τον κόσμο και το τιμ του Παναθηναϊκού αφού φάνηκε να τραυματίζεται και να πονάει αρκετά λίγο πριν τελειώσει ο δεύτερος τελικό της Basket League κόντρα στον Ολυμπιακό.
Ο Γάλλος κατέβασε ένα ριμπάουντ μόνος του και προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και μετά έπεσε κάτω υποφέροντας από τον πόνο.
Στη συνέχεια βγήκε εκτός παρκέ και έκατσε δίπλα από τον πάγκο. Μετά από ένα λεπτό έκανε νόημα ότι πρόκειται για κράμπες και τίποτα παραπάνω καθησυχάζοντας το τιμ των πρασίνων.
Ο Γάλλος κατέβασε ένα ριμπάουντ μόνος του και προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ και μετά έπεσε κάτω υποφέροντας από τον πόνο.
Στη συνέχεια βγήκε εκτός παρκέ και έκατσε δίπλα από τον πάγκο. Μετά από ένα λεπτό έκανε νόημα ότι πρόκειται για κράμπες και τίποτα παραπάνω καθησυχάζοντας το τιμ των πρασίνων.
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