Ο Λεσόρ τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να πάρει ριμπάουντ και έφυγε κουτσαίνοντας από το παρκέ, δείτε βίντεο

Πέντε λεπτά πριν το τέλος του αγώνα ο Γάλλος προσπαθώντας να κατεβάσει ένα ριμπάουντ προσγειώθηκε άτσαλα και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου - Τελικά επρόκειτο για απλές κράμπες κάτι το οποίο καθησύχασε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού