Η Τουρκία στο επίκεντρο του νέου δικτύου καυσίμων του ΝΑΤΟ – Σχέδιο $28 δισ. για ενίσχυση της ασφάλειας
Η Τουρκία στο επίκεντρο του νέου δικτύου καυσίμων του ΝΑΤΟ – Σχέδιο $28 δισ. για ενίσχυση της ασφάλειας
Η Άγκυρα θα αναλάβει το κόστος τμημάτων του έργου που προορίζονται για πολιτική χρήση και ισχυρίζεται ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ελλάδας - Το σχέδιο θα εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, τον Ιούλιο
Η Τουρκία προωθεί τη σύνδεση υπόγειων αγωγών καυσίμων στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος υποδομών του ΝΑΤΟ ύψους 28 δισ. δολαρίων, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού της Συμμαχίας με καύσιμα, σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πηγές που γνωρίζουν το σχέδιο.
Το έργο προβλέπει τη διασύνδεση ενός συστήματος αγωγών κοντά στο Τσόρλου της ανατολικής Θράκης με ένα δεύτερο δίκτυο στη νότια Τουρκία, κοντά στη Μερσίνα και στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.
Η διασύνδεση αυτή θα επεκτείνει το δίκτυο αγωγών του ΝΑΤΟ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό των δυνάμεων της Συμμαχίας σε περιόδους στρατιωτικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων.
Παράλληλα, το έργο αναμένεται να ενισχύσει και τις ενεργειακές υποδομές της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα θα αναλάβει το κόστος των τμημάτων του έργου που προορίζονται για πολιτική χρήση.
Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκάλεσαν ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουν εντείνει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων. Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συνορεύει με το Ιράν και βρίσκεται απέναντι από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας.
Σύμφωνα με τις πηγές, ορισμένα από τα έργα που έχουν λάβει προκαταρκτική έγκριση, μεταξύ αυτών και το τουρκικό σχέδιο, ενδέχεται να εγκριθούν επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.
Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟϊκού Συστήματος Αγωγών, βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή πρόσβαση στα καύσιμα που απαιτούνται για τη διατήρηση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας.
Η χρηματοδότηση των νέων υποδομών θα προέλθει από τα 28 δισ. δολάρια που έχουν δεσμευθεί για την επέκταση του δικτύου μέσω του κοινού προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οι χώρες στις οποίες θα κατασκευαστούν τα έργα θα αναλάβουν το κόστος συντήρησής τους.
Το υφιστάμενο δίκτυο εκτείνεται σε περίπου 10.000 χιλιόμετρα και συνδέει στρατιωτικές βάσεις, πολιτικά αεροδρόμια, αποθήκες καυσίμων και άλλες κρίσιμες υποδομές σε 12 χώρες. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει απότομες αυξήσεις στη ζήτηση καυσίμων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για αερομεταφορές και εναέριο ανεφοδιασμό.
Μεταξύ των υπόλοιπων προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου αγωγών προς τα εδάφη συμμάχων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και η κατασκευή ενός απευθείας αγωγού καυσίμων μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας, έργο προϋπολογισμού 1,2 δισ. δολαρίων (1 δισ. ευρώ).
Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και ότι το κόστος κατασκευής του θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Ελλάδας ή των δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας.
newmoney.gr
Το έργο προβλέπει τη διασύνδεση ενός συστήματος αγωγών κοντά στο Τσόρλου της ανατολικής Θράκης με ένα δεύτερο δίκτυο στη νότια Τουρκία, κοντά στη Μερσίνα και στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των πληροφοριών.
Η διασύνδεση αυτή θα επεκτείνει το δίκτυο αγωγών του ΝΑΤΟ που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και χρησιμοποιείται για τον εφοδιασμό των δυνάμεων της Συμμαχίας σε περιόδους στρατιωτικών επιχειρήσεων και συγκρούσεων.
Παράλληλα, το έργο αναμένεται να ενισχύσει και τις ενεργειακές υποδομές της Τουρκίας. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα θα αναλάβει το κόστος των τμημάτων του έργου που προορίζονται για πολιτική χρήση.
Οι διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό που προκάλεσαν ο πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς και η συνεχιζόμενη σύγκρουση Ρωσίας και Ουκρανίας, έχουν εντείνει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ να ενισχύσει την εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων. Η γεωγραφική θέση της Τουρκίας θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς συνορεύει με το Ιράν και βρίσκεται απέναντι από την Ουκρανία μέσω της Μαύρης Θάλασσας.
Σύμφωνα με τις πηγές, ορισμένα από τα έργα που έχουν λάβει προκαταρκτική έγκριση, μεταξύ αυτών και το τουρκικό σχέδιο, ενδέχεται να εγκριθούν επίσημα στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα.
Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την ενίσχυση της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟϊκού Συστήματος Αγωγών, βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως σημείωσε, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή πρόσβαση στα καύσιμα που απαιτούνται για τη διατήρηση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας.
Η χρηματοδότηση των νέων υποδομών θα προέλθει από τα 28 δισ. δολάρια που έχουν δεσμευθεί για την επέκταση του δικτύου μέσω του κοινού προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ, ανέφερε μία από τις πηγές, προσθέτοντας ότι οι χώρες στις οποίες θα κατασκευαστούν τα έργα θα αναλάβουν το κόστος συντήρησής τους.
Το υφιστάμενο δίκτυο εκτείνεται σε περίπου 10.000 χιλιόμετρα και συνδέει στρατιωτικές βάσεις, πολιτικά αεροδρόμια, αποθήκες καυσίμων και άλλες κρίσιμες υποδομές σε 12 χώρες. Σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει απότομες αυξήσεις στη ζήτηση καυσίμων κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για αερομεταφορές και εναέριο ανεφοδιασμό.
Μεταξύ των υπόλοιπων προτάσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η επέκταση του δικτύου αγωγών προς τα εδάφη συμμάχων του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Ευρώπη, καθώς και η κατασκευή ενός απευθείας αγωγού καυσίμων μεταξύ Τουρκίας και Ρουμανίας, έργο προϋπολογισμού 1,2 δισ. δολαρίων (1 δισ. ευρώ).
Η Άγκυρα υποστηρίζει ότι ο συγκεκριμένος αγωγός θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για στρατιωτικούς σκοπούς και ότι το κόστος κατασκευής του θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές μέσω της Ελλάδας ή των δυτικών γειτόνων της Ρουμανίας.
newmoney.gr
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