Η Τουρκία στο επίκεντρο του νέου δικτύου καυσίμων του ΝΑΤΟ – Σχέδιο $28 δισ. για ενίσχυση της ασφάλειας

Η Άγκυρα θα αναλάβει το κόστος τμημάτων του έργου που προορίζονται για πολιτική χρήση και ισχυρίζεται ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με εναλλακτικές διαδρομές μέσω Ελλάδας - Το σχέδιο θα εγκριθεί στη Σύνοδο Κορυφής της Συμμαχίας, τον Ιούλιο