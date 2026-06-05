Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Στη ΜΕΘ 20χρονος με σοβαρά τραύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κρήτη

Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Στη ΜΕΘ 20χρονος με σοβαρά τραύματα

Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Στη ΜΕΘ 20χρονος με σοβαρά τραύματα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα (05/06) στον κόμβο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαριά ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης