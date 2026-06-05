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Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Στη ΜΕΘ 20χρονος με σοβαρά τραύματα
Σοβαρό τροχαίο στον Άγιο Νικόλαο: Στη ΜΕΘ 20χρονος με σοβαρά τραύματα
Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο όπου και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα (05/06) στον κόμβο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαριά ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε βαριά ο νεαρός οδηγός της μηχανής, ηλικίας 20 ετών, ο οποίος εκτινάχθηκε στο οδόστρωμα και υπέστη πολλαπλά τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.
Οι συνθήκες του τροχαίου παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.
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