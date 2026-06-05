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Την Δευτέρα ο 3ος τελικός της Basket League στο ΣΕΦ, την Τετάρτη ο 4ος στο T-Center
Την Δευτέρα ο 3ος τελικός της Basket League στο ΣΕΦ, την Τετάρτη ο 4ος στο T-Center
Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Basket League - Εάν χρειαστεί και 5ος θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ στις 13/6
Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά των τελικών με τον Ολυμπιακό σε 1-1 και πλέον το σίγουρο είναι ότι θα χρειαστεί και 4ος αγώνας για να μάθουμε τον φετινό πρωταθλητή της Basket League.
Ο 3ος τελικός θα γίνει στο ΣΕΦ την Δευτέρα 8/6 στις 21:00, ενώ ο 4ος την Τετάρτη 10/6 στις 21:00.
Αν χρειαστεί 5ος τελικός, αυτός θα γίνει στο ΣΕΦ το Σάββατο 13/6 στις 18:00 το απόγευμα.
Ο 3ος τελικός θα γίνει στο ΣΕΦ την Δευτέρα 8/6 στις 21:00, ενώ ο 4ος την Τετάρτη 10/6 στις 21:00.
Αν χρειαστεί 5ος τελικός, αυτός θα γίνει στο ΣΕΦ το Σάββατο 13/6 στις 18:00 το απόγευμα.
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