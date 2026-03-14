Ζέτα Μακρυπούλια για Γιώργο Μαρίνο: Αυτό που λείπει σήμερα είναι το θάρρος του, ήρθε σε σύγκρουση με τα στερεότυπα της κοινωνίας
Ο σόουμαν είχε αποθεώσει την ηθοποιό σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του, λέγοντας πως ήταν ερωτευμένος μαζί της και πως δεν είχε δει ωραιότερη γυναίκα
Για τον Γιώργο Μαρίνο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, μίλησε η Ζέτα Μακρυπούλια, επισημαίνοντας πως από αυτή την εποχή λείπει το θάρρος του, καθώς ως άνθρωπος ήρθε σε σύγκρουση με την κοινωνία και τα στερεότυπά της σε πολύ δύσκολους καιρούς.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» το Σάββατο 14 Μαρτίου, με αφορμή ένα βίντεο παλαιότερης συνέντευξης του καλλιτέχνη, κατά την οποία την αποθέωνε.
Η Ζέτα Μακρυπούλια είπε αναλυτικά για τον Γιώργο Μαρίνο: «Η αλήθεια είναι ότι αυτό που ανακαλύψατε, το βιντεάκι που μιλάει για εμένα ο Γιώργος Μαρίνος, δεν το είχα δει τότε και σας ευχαριστώ για αυτό το δώρο. Τον γνώρισα ελάχιστα, είχα τη χαρά αυτή να τον γνωρίσω ελάχιστα στα πρώτα μου χρόνια στο χώρο αυτό. Πιστεύω ότι είναι ο μοναδικός καλλιτέχνης ο οποίος κατάφερε να εκθέσει αυτό ακριβώς που ήταν μέσα από το έργο του. Λίγοι το κάνουν αυτό, οι περισσότεροι ξέρουν και κρύβονται μέσα από την τέχνη. Με συγκίνησε πάρα πολύ όταν τον άκουσα να μιλάει για εμένα. Μακάρι να είχα τη δυνατότητα να του πω ευχαριστώ. Αλλά το σημαντικό τώρα δεν είναι αυτό. Είναι ο Γιώργος Μαρίνος, ο οποίος για μένα ήταν και είναι, γιατί στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ, ένας αληθινός πρωτοπόρος σε όλα του. Ήταν από εκείνους που έρχονται σ’ αυτή τη ζωή για να ταξιδέψουν με την αλήθεια τους. Πολύ σπάνια αυτή την εποχή συναντάς έναν τέτοιο δημιουργό, σε όλες του τις εκφάνσεις. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει σήμερα είναι το θάρρος του. Γιατί είχε το θάρρος να επικοινωνήσει την προσωπική του αλήθεια σε πολύ δύσκολες εποχές, είχε το θάρρος να γίνει αυτό που ήταν ως σόουμαν και ως καλλιτέχνης. Είχε ταλέντο, είχε άστρο, είχε όμως και βάθος η τέχνη του, είχε σκέψη. Ήταν διασκέδαση, ήταν όμως και κατά μέτωπο σύγκρουση με την κοινωνία και τα στερεότυπά της».
Ο Γιώργος Μαρίνος σε μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις του είχε πει χαρακτηριστικά για την ηθοποιό: «Η Ζέτα Μακρυπούλια δεν μ’ αρέσει. Είμαι ερωτευμένος, είμαι τρελαμένος μαζί της. Δεν βρίσκω ωραιότερη γυναίκα στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Είναι η ωραιότερη γυναίκα που έχω δει. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχω μια εντύπωση ότι ήταν στο Ciao, όταν ήταν παιδάκι. Ομολογώ την είδα στο αυτό που έκανε πέρσι (στο Dancing With The Stars) που ήτανε θεά. Δηλαδή, σπάνια ακόμη και στο εξωτερικό συναντάς τέτοια ομορφιά».
