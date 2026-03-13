Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαρίνο στο κοιμητήριο Βούλας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στεφάνι έστειλε και η Κατιάνα Μπαλανίκα

Ο ξάδελφος του Γιώργου Μαρίνου, Νίκος ΧρυσικόπουλοςΗ ξαδέλφη του Γιώργου ΜαρίνουΗ δήλωση του χορογράφου, Δημήτρη Παπάζογλου:«Ήρθαμε εδώ για το τελευταίο 'αντίο' στον Γιώργο Μαρίνο. Για να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό που μας άφησε και μας σπούδασε μέσα σε αυτή την τέχνη που ανακάλυπτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Στην Ελλάδα μπορείς εύκολα να γίνεις αντίγραφο. Πόσοι μιμήθηκαν τον Βοσκόπουλο και έγιναν ονόματα, πόσοι μιμήθηκαν τον Πάριο και έγιναν ονόματα. Όμως το αυθεντικό πράγμα δεν μπορεί να το μιμηθεί κανείς. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός. Μια Βλαχοπούλου θα υπάρχει για πάντα, ένας Μαρίνος θα υπάρχει για πάντα. Η ψυχή του να πάει στο φως, εκεί που ήταν και να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους αγάπησε, τους σατίρισε. Την Αλίκη, τη Λαμπέτη, τον Χορν, τη Δούκισσα, τη μητέρα του που λάτρευε. Όλοι εκεί τον περιμένει για να κάνει μια επουράνια 'Μέδουσα'»