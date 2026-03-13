Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιώργο Μαρίνο στο κοιμητήριο Βούλας, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς ήταν επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη
Το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαρίνο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι του πρώτου Έλληνα σόουμαν που συγκεντρώθηκαν για την κλειστή τελετή στον ναό του Άγιου Ανδρέα στο κοιμητήριο Βούλας.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο, καθώς ήταν επιθυμία του ίδιου του καλλιτέχνη, ενώ και αρκετοί άνθρωποι του καλλιτεχνικού κόσμου βρέθηκαν εκεί για να πουν το τελευταίο αντίο. Στεφάνι έστειλε και η Κατιάνα Μπαλανίκα.
Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο Δημήτρης Παπάζογλου, ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του, ο Θανάσης Αλευράς, η Νταίζη Σεμπεκοπούλου, ο Παντελής Καναράκης, Ο Ηλίας Ψινάκης και ο Κώστας Μαρτάκης είναι μερικά από τα πρόσωπα που έδωσαν το «παρών» για να τιμήσουν τη μνήμη του.
Η δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου έγινε γνωστή την Τετάρτη. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο σόουμαν ζούσε σε οίκο ευγηρίας στη Γλυφάδα. Μέσα από δηλώσεις που έκανε η ξαδέρφη του, ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαρίνος είχε από το 2021 άνοια.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Ο Ηλίας Ψινάκης και ο Κώστας Μαρτάκης
Ο Θοδωρής Φέρρης με τη μητέρα του
Η Νταίζη Σεμπεκοπούλου
Ο ξάδελφος του Γιώργου Μαρίνου, Νίκος Χρυσικόπουλος
Η ξαδέλφη του Γιώργου Μαρίνου
Η δήλωση του χορογράφου, Δημήτρη Παπάζογλου:
«Ήρθαμε εδώ για το τελευταίο 'αντίο' στον Γιώργο Μαρίνο. Για να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό που μας άφησε και μας σπούδασε μέσα σε αυτή την τέχνη που ανακάλυπτε ο ίδιος για τον εαυτό του. Στην Ελλάδα μπορείς εύκολα να γίνεις αντίγραφο. Πόσοι μιμήθηκαν τον Βοσκόπουλο και έγιναν ονόματα, πόσοι μιμήθηκαν τον Πάριο και έγιναν ονόματα. Όμως το αυθεντικό πράγμα δεν μπορεί να το μιμηθεί κανείς. Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν μοναδικός. Μια Βλαχοπούλου θα υπάρχει για πάντα, ένας Μαρίνος θα υπάρχει για πάντα. Η ψυχή του να πάει στο φως, εκεί που ήταν και να βρει όλους αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε, τους αγάπησε, τους σατίρισε. Την Αλίκη, τη Λαμπέτη, τον Χορν, τη Δούκισσα, τη μητέρα του που λάτρευε. Όλοι εκεί τον περιμένει για να κάνει μια επουράνια 'Μέδουσα'»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα