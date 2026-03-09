D3lta: Δεν ήθελα να συστηθώ με το επίθετό μου, γιατί ήθελα να χαράξω τη δική μου πορεία

Όσο για

την οικογένειά του, τον τρόπο που μεγάλωσε και τη σχέση με τη μητέρα του ο καλλιτέχνης είπε:

πώς οι εμπειρίες με τους γονείς του διαμόρφωσαν την αξία που δίνει στα χρήματα, o D3lta σχολίασε:

Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι. Μεγάλωσα κυρίως με τη μητέρα και τον αδερφό μου σε ένα σπίτι, αλλά προφανώς βλέπαμε και τον πατέρα μου. Αυτό με βοήθησε στο να μην είναι όλη μου η ύπαρξη γύρω από κάτι τόσο συγκεκριμένο και να έχω μια ζωή ως παιδί, που δεν είχε να κάνει με το ότι είμαι ο γιος μίας συγκεκριμένης οικογένειαςΗ μητέρα μου έφτιαχνε χειροποίητα κεριά, έκανε διακόσμηση σε γάμους και δεν ήταν σε πολύ υψηλή οικονομική κατάσταση κι από την άλλη στον πατέρα μου υπήρχαν προφανώς περισσότερα χρήματα κι οι διακοπές μπορεί να ήταν διαφορετικού τύπου. Όμως πολύ γρήγορα απομυθοποίησα μέσα μου, ότι οι διακοπές που περνούσα καλύτερα, μπορεί να ήταν αυτές που έμενα στο ίδιο δωμάτιο με τη μαμά μου και τον αδερφό μου μαζί. Οι ωραίες στιγμές δεν είχαν να κάνουν ποτέ με τα χρήματα. Και με τον πατέρα μου ωραία στιγμή θα ήταν να μας κυνηγά Κυριακή πρωί στο σπίτι. Αυτό δεν είχε σχέση με το εάν έχεις χρήματα. Από πολύ μικρή ηλικία κατάλαβα ότι δεν με ενδιέφεραν τα χρήματα