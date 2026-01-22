D3lta για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί με έμαθε κόσμος που δεν με ήξερε
GALA
Eurovision 2026 Ελληνικός Τελικός

D3lta για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί με έμαθε κόσμος που δεν με ήξερε

Ο κόσμος βλέπει πόσο αυθεντικά το κάνω, τόνισε

D3lta για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί με έμαθε κόσμος που δεν με ήξερε
31 ΣΧΟΛΙΑ
Κερδισμένος αισθάνεται ήδη ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision D3lta που με το τραγούδι Mad About it θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Ακόμα και αν δεν βρεθεί στην πρώτη θέση, ο κόσμος τον έχει γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του, ενώ όπως τόνισε, τα θετικά σχόλια που δέχεται είναι πάρα πολλά.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: «Δεν με είχα φανταστεί στη Eurovision. Αλλά στην μορφή που την ξέρω. Η Eurovision, θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει να δει ο άλλος Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και με έμαθε και κόσμος που δεν με ήξερε. Λόγω του ονόματος (Κούστα), το φοβόμουν αυτό στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει επηρεάσει. Ο κόσμος βλέπει πόσο αυθεντικά το κάνω. Φοβόμουν ότι κάποιος θα έβγαζε συμπέρασμα χωρίς να ξέρει την ιστορία».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά με τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό, ο νεαρός τραγουδιστής εξήγησε ότι προέκυψε απρόσμενα, δύο μόλις μέρες πριν παρέλθει η προθεσμία.  «Ναι δεν έχω ξανά στείλει στον διαγωνισμό. Είναι τελείως απρόσμενο. Δεν περίμενα να δηλώσω και όταν άκουγα το τραγούδι που γράφαμε, είπα ότι αυτό θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να πάει Eurovision και λέω δεν χάνω κάτι. Το έστειλα δύο μέρες πριν», πρόσθεσε.

Όπως είπε, το τραγούδι που έχει στείλει δεν είναι κάτι που ακούγεται συχνά στη σκηνή της Eurovision: «Δεν κρυβόμουν, έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια, απλά έχει γίνει ένας απρόσμενος πανικός. Το τραγούδι δεν είναι καθαρά Eurovision, αλλά το έχει αγκαλιάσει ο κόσμο».
31 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης