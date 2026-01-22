D3lta για τον ελληνικό τελικό της Eurovision: Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί με έμαθε κόσμος που δεν με ήξερε
Ο κόσμος βλέπει πόσο αυθεντικά το κάνω, τόνισε
Κερδισμένος αισθάνεται ήδη ο φιναλίστ του ελληνικού τελικού της Eurovision D3lta που με το τραγούδι Mad About it θα διεκδικήσει την εκπροσώπηση της Ελλάδας. Ακόμα και αν δεν βρεθεί στην πρώτη θέση, ο κόσμος τον έχει γνωρίσει μέσα από τη συμμετοχή του, ενώ όπως τόνισε, τα θετικά σχόλια που δέχεται είναι πάρα πολλά.
Πιο αναλυτικά, ανέφερε στην εκπομπή «Στούντιο 4», την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου: «Δεν με είχα φανταστεί στη Eurovision. Αλλά στην μορφή που την ξέρω. Η Eurovision, θα μπορούσε να είναι και κάτι διαφορετικό από αυτό που περιμένει να δει ο άλλος Αισθάνομαι κερδισμένος γιατί έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα και με έμαθε και κόσμος που δεν με ήξερε. Λόγω του ονόματος (Κούστα), το φοβόμουν αυτό στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει επηρεάσει. Ο κόσμος βλέπει πόσο αυθεντικά το κάνω. Φοβόμουν ότι κάποιος θα έβγαζε συμπέρασμα χωρίς να ξέρει την ιστορία».
Όπως είπε, το τραγούδι που έχει στείλει δεν είναι κάτι που ακούγεται συχνά στη σκηνή της Eurovision: «Δεν κρυβόμουν, έχουν κυκλοφορήσει τραγούδια, απλά έχει γίνει ένας απρόσμενος πανικός. Το τραγούδι δεν είναι καθαρά Eurovision, αλλά το έχει αγκαλιάσει ο κόσμο».
Σχετικά με τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό, ο νεαρός τραγουδιστής εξήγησε ότι προέκυψε απρόσμενα, δύο μόλις μέρες πριν παρέλθει η προθεσμία. «Ναι δεν έχω ξανά στείλει στον διαγωνισμό. Είναι τελείως απρόσμενο. Δεν περίμενα να δηλώσω και όταν άκουγα το τραγούδι που γράφαμε, είπα ότι αυτό θα ήταν το μόνο που θα μπορούσε να πάει Eurovision και λέω δεν χάνω κάτι. Το έστειλα δύο μέρες πριν», πρόσθεσε.
