Ο D3lta εξήγησε πώς αποφάσισε να δηλώσει συμμετοχή στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Δείτε το βίντεο με όσα είπε ο φιναλίστ που θα διαγωνιστεί με το τραγούδι «Mad About it»
Τη διαδρομή του προς τον ελληνικό τελικό της Eurovision περιέγραψε ο D3lta, εξηγώντας πώς προέκυψε η απόφασή του να δηλώσει συμμετοχή.
Ο τραγουδιστής και ένας από τους 28 φιναλίστ που στοχεύουν στην εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού ανέφερε ότι σχεδίαζε αρχικά να κυκλοφορήσει το κομμάτι «Mad About it» το περασμένο καλοκαίρι. Παρόλα αυτά, του ήρθε ξαφνικά η ιδέα να το στείλει για τη Eurovision, ελπίζοντας να βρεθεί με αυτό στη σκηνή της.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, ο D3lta διευκρίνισε πώς αποφάσισε να επιχειρήσει να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό της Eurovision: «Υπήρχε το τραγούδι και ήταν να βγει πέρυσι το καλοκαίρι. Δεν καθόταν για να βγει και λέμε επειδή είναι καλοκαιρινό πάμε μάλλον για του χρόνου. Μου ήρθε φλασιά ότι αυτό θα μπορούσα να το καταθέσω για τη Eurovision και μου είπε και ο μάνατζέρ μου ότι είναι καλή ιδέα και έτσι το κατέθεσα».
Όσον αφορά στο πώς βιώνει τη διαδικασία συμμετοχής του στον ελληνικό τελικό, τόνισε πως δίνει την ευκαιρία στους διαγωνιζόμενους να γίνουν γνωστοί στον κόσμο. «Νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι μία τόσο ωραία διαδικασία. Δεν έχω ξαναπάρει μέρος σε κάποιον διαγωνισμό. Είναι ωραίο πώς έχει στηθεί και από την ΕΡΤ. Είναι τόσο οργανωμένο. Δίνουμε συνεντεύξεις και μας γνωρίζει ο κόσμος. Ο κόσμος γνωρίζει όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι οι συμμετέχοντες θα βρουν το κοινό τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και όμορφο», επισήμανε.
