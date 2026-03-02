Η Ντορέττα Παπαδημητρίου συνοδευόμενη από τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της ταινίας που πρωταγωνιστεί
Δείτε φωτογραφίες από την εμφάνιση του ζευγαριού
Μία ακόμη κοινή δημόσια εμφάνιση πραγματοποίησαν η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης. Το ζευγάρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου στην πρεμιέρα της ταινίας «Φίλοι για Πάντα» στην οποία εκείνη πρωταγωνιστεί και πόζαρε στον φωτογραφικό φακό.
Η ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με δαντέλα και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με αξεσουάρ στο ίδιο χρώμα. Από την άλλη, ο σύντροφος και συνάδελφός της που τη συνόδευσε φόρεσε ένα μπλε κοστούμι.
Δείτε τις φωτογραφίες
Οι δύο ηθοποιοί για αρκετό διάστημα δεν επιβεβαίωναν τη σχέση τους. Ενώ όμως οι κοινές αποδράσεις και οι έξοδοι πλήθαιναν, άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες, που τους ήθελαν ζευγάρι. Αφού πραγματοποίησαν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση, τον περασμένο Ιούλιο, ξεκίνησαν να αναρτούν στα social media κοινές φωτογραφίες και βίντεο.
Σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου εξήγησε πως η απόφασή της να είναι πιο εξωστρεφής όσον αφορά στην προσωπική της ζωή και τη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη οφείλεται στο γεγονός ότι διανύει μία πολύ όμορφη περίοδο. Όπως είπε στην εκπομπή «Happy Day»: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη, λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ. Δόξα τω Θεό είναι όλα καλά».
Φωτογραφίες: NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
