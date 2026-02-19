Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Είμαι σε πολύ καλή φάση γι’ αυτό και υπάρχει αυτή η λίγο περισσότερη εξωστρέφεια
Ντορέττα Παπαδημητρίου για Γιώργο Γεροντιδάκη: Είμαι σε πολύ καλή φάση γι’ αυτό και υπάρχει αυτή η λίγο περισσότερη εξωστρέφεια
Δεν μου αρέσει πολύ να αναλύω και να συζητώ για την προσωπική μου ζωή, σχολίασε η ηθοποιός
Στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη αναφέρθηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας πως βιώνει μια πολύ καλή φάση, και αυτός είναι ο λόγος που είναι πιο εξωστρεφής το τελευταίο διάστημα.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να φανερώσει τον δεσμό της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Αρχικά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε ότι αν και πλέον δεν κρύβει τη σχέση της, δεν της ταιριάζει να μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη, λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ. Δόξα τω Θεό είναι όλα καλά».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgirrf6nkn0x)
Στη συνέχεια, στάθηκε στην εσωτερική δουλειά που –όπως είπε– απαιτείται για να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό του, αναφέροντας πως η ισορροπία μέσα της ήρθε έπειτα από χρόνια ψυχοθεραπείας: «Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου, και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με την ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα. Τώρα αν στην πορεία έρθει κάτι, καλή ώρα, το οποίο θα το ενισχύσει, ευπρόσδεκτο φυσικά, αλλά δεν το ψάχνεις».
Οι δύο ηθοποιοί για αρκετό διάστημα δεν επιβεβαίωναν τη σχέση τους, όταν όμως οι κοινές αποδράσεις και οι έξοδοι πλήθαιναν, άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες, που τους ήθελαν ζευγάρι. Τελευταία, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχουν προχωρήσει σε ορισμένες κοινές αναρτήσεις στα social media. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη ο ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με τη σύντροφό του στα social media, στην οποία πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί.
Δείτε τη φωτογραφία
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Happy Day», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να φανερώσει τον δεσμό της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη.
Αρχικά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου τόνισε ότι αν και πλέον δεν κρύβει τη σχέση της, δεν της ταιριάζει να μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες: «Είμαι σε μια πολύ καλή φάση. Για αυτό υπάρχει και αυτή η ελάχιστη, λίγο περισσότερη εξωστρέφεια. Αλλά μέχρι εκεί. Δεν μου αρέσει πολύ να το αναλύω, να το συζητώ. Δόξα τω Θεό είναι όλα καλά».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, στάθηκε στην εσωτερική δουλειά που –όπως είπε– απαιτείται για να νιώθει κανείς καλά με τον εαυτό του, αναφέροντας πως η ισορροπία μέσα της ήρθε έπειτα από χρόνια ψυχοθεραπείας: «Νομίζω ότι όσο καλύτερα είσαι με τον εαυτό σου, και αυτό δεν είναι κάτι εύκολο ούτε δεδομένο και χρειάζεται δουλειά, πέρασα αρκετά χρόνια και με την ψυχοθεραπεία μου, προκειμένου να λύσω και να θεραπεύσω πράγματα. Όσο πιο καλά είσαι με τον εαυτό σου, δεν μπαίνεις στη διαδικασία να ψάχνεις τίποτα. Νιώθεις καλά και είσαι καλά, ως μονάδα. Τώρα αν στην πορεία έρθει κάτι, καλή ώρα, το οποίο θα το ενισχύσει, ευπρόσδεκτο φυσικά, αλλά δεν το ψάχνεις».
Οι δύο ηθοποιοί για αρκετό διάστημα δεν επιβεβαίωναν τη σχέση τους, όταν όμως οι κοινές αποδράσεις και οι έξοδοι πλήθαιναν, άρχισαν να φουντώνουν οι φήμες, που τους ήθελαν ζευγάρι. Τελευταία, ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχουν προχωρήσει σε ορισμένες κοινές αναρτήσεις στα social media. Πιο συγκεκριμένα, την Τετάρτη ο ηθοποιός ανέβασε μια φωτογραφία με τη σύντροφό του στα social media, στην οποία πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα