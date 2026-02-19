Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου
Οι δύο ηθοποιοί πραγματοποίησαν βραδινή έξοδο
Μία κοινή φωτογραφία με την Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ο Γιώργος Γεροντιδάκης στα social media.
Οι δύο ηθοποιοί πραγματοποίησαν βραδινή έξοδο, με τον Γιώργο Γεροντιδάκη να αναρτά την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου μέσω Instagram story ένα στιγμιότυπο, στο οποίο εμφανίζεται χαμογελαστός με την Ντορέττα Παπαδημητρίου στο πλευρό του. Στη συνέχεια, και η ίδια αναδημοσίευσε τη φωτογραφία στο δικό της προφίλ.
Για το ενδεχόμενο ενός επόμενου βήματος στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν της ταιριάζει να απορρίπτει εκ των προτέρων καταστάσεις και ότι δεν πρόκειται για κάτι που δεν περνά καθόλου από το μυαλό της.
Η ηθοποιός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Hello», ανέφερε πως, αν νιώθει ευτυχισμένη και οι συνθήκες το φέρουν, είναι ανοιχτή στο να βιώσει μια τέτοια εξέλιξη. Όπως είπε χαρακτηριστικά για τον γάμο: «Δεν θέλω να λέω πολλά ποτέ και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου».
Παράλληλα, εξήγησε και τον λόγο που αποφεύγει να μιλά συχνά δημόσια για τη σχέση της, υπογραμμίζοντας ότι προτιμά να τη ζει χωρίς να την αναλύει. «Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι. Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω».
