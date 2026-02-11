Ντορέττα Παπαδημητρίου για το επόμενο βήμα με τον Γιώργο Γεροντιδάκη: Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου
Δεν θέλω να απορρίπτω, είμαι ανοιχτή στη ζωή, ανέφερε η ηθοποιός

Για το επόμενο βήμα στη σχέση της με τον Γιώργο Γεροντιδάκη μίλησε η Ντορέττα Παπαδημητρίου, εξηγώντας πως δεν θέλει να απορρίπτει πράγματα, ενώ τόνισε πως δεν είναι κάτι που δεν περνάει καθόλου από το μυαλό της.

Η ηθοποιός ανέφερε επίσης σε συνέντευξη που έδωσε στο Hello πως εάν αισθάνεται ευτυχισμένη και ότι μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, είναι ανοιχτή στο να το ζήσει.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε αναλυτικά για τον γάμο: «Δεν θέλω να λέω πολλά «ποτέ» και να απορρίπτω εκ των προτέρων. Είμαι ανοιχτή στη ζωή, ήμουν ανέκαθεν. Αν είσαι ευτυχισμένος και αυτό το περαιτέρω βήμα είναι κάτι που μπορεί να προκύψει, ας έρθει. Δεν θα έλεγα ότι δεν το έχω καθόλου στο μυαλό μου».

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου


Για το γεγονός πως δεν μιλάει συχνά για τη σχέση της με τον ηθοποιό, επισήμανε: «Νομίζω πως είναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση, μιας και ζω κανονικά τη ζωή μου και δεν κρύβομαι. Απλώς, δεν μου αρέσει να το αναλύω, να το εξηγώ ή να μιλώ δημόσια γι’ αυτό. Προτιμώ να το ζω».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης είναι μαζί εδώ και δύο χρόνια περίπου, από το φθινόπωρο του 2024. Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούν να κρατούν χαμηλούς τόνους. Μονάχα το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει να κάνουν κοινές αναρτήσεις στα social media.
