Good Job Nicky για Eurovision: Μπορεί να διάλεγα άλλο κομμάτι, κάτι πιο αντιπροσωπευτικό
Δεν απογοητεύτηκα, σχολίασε ο τραγουδιστής για την πορεία του στον ελληνικό τελικό
Για την εμπειρία του από τον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 μίλησε ο Good Job Nicky, τονίζοντας ότι ενδεχομένως θα πήγαινε στον διαγωνισμό με άλλο κομμάτι, το οποίο θα τον αντιπροσώπευε περισσότερο.
Ο καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τη συμμετοχή του στον ελληνικό τελικό, το κομμάτι με το οποίο διαγωνίστηκε «Dark Side of the Moon», αλλά και για τους γονείς του, Γιάννη Πάριο και Σοφία Αλιμπέρτη.
Αρχικά, ο Good Job Nicky που ήρθε δεύτερος μετά τον Akyla, στον ελληνικό τελικό, δήλωσε για την επιλογή του τραγουδιού του: «Μπορεί να διάλεγα άλλο κομμάτι για τη Eurovision, κάτι πιο αντιπροσωπευτικό. Τώρα έβαλα τελεία στο τι είμαι. Έπρεπε να κάνω αυτόν τον κύκλο».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι μπορεί να είναι γιος δύο πολύ γνωστών προσώπων, ωστόσο η πρόθεσή του είναι να διαχωριστεί από την πορεία της μητέρας και του πατέρα του: «Νομίζω ότι βρήκα τον εαυτό μου και πια δεν απολογούμαι. Είμαι ο γιος του Πάριου, αλλά δεν έχω κανέναν έλεγχο επειδή είμαι ο γιος του Πάριου και της Αλιμπέρτη. Δεν ευθύνεται η μητέρα και ο πατέρας μου για το τι θα κάνω, τι θα πω, πώς θα βιοποριστώ, για τίποτα πλέον. Αυτό το κατάλαβα ακούγοντας καλά και κακά σχόλια για τη Eurovision. Άκουγα να λένε "είναι νεποτισμός", ενώ άλλος έλεγε "με το σπαθί του το έκανε"».
Κλείνοντας, ο Good Job Nicky σχολίασε την επιλογή του να λάβει μέρος στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026, λέγοντας: «Είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμη για τον εαυτό μου ακριβώς. Αυτό που έχω καταλάβει μάλλον όμως, είναι ότι ό,τι δεν είναι για εσένα θα σε απογοητεύσει με χίλιους διαφορετικούς τρόπους μέχρι να καταλάβεις ότι δεν είναι για εσένα. Αυτό κατάλαβα. Αν και δεν απογοητεύτηκα. Ήταν μία περιπέτεια που τη ζήσαμε μαζί με άλλα 27 πρόσωπα, που δεθήκαμε, έχουμε και κάτι group chats τώρα. Αυτό που ζήσαμε όλοι μαζί ήτανε τρομερή εμπειρία. Δεν υπήρχε ανακούφιση, υπήρχε χαρά για τον Ακύλα, χαρά για τη Marseaux, για την Ευαγγελία. Περάσαμε τέλεια».
Ο Akylas αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής του ελληνικού τελικού για τη Eurovision 2026, καθώς το «Ferto» πήρε το εισιτήριο για τη Βιέννη, όπου θα φιλοξενηθεί ο 70ός διαγωνισμός. Το τραγούδι επικράτησε με 48 βαθμούς από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και των δύο κριτικών επιτροπών (ελληνικής και διεθνούς), ανάμεσα σε 14 συμμετοχές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» και 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.
