Good Job Nicky για τα προβλήματα στον ήχο στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού
Good Job Nicky για τα προβλήματα στον ήχο στον ελληνικό τελικό της Eurovision: Είναι άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού
Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για την εμφάνισή του στον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε ο Good Job Nicky, απαντώντας για τα προβλήματα που φέρεται πως υπήρχαν στον ήχο. Ο τραγουδιστής τόνισε πως έχει και ο ίδιος μερίδιο ευθύνης και πως είναι άδικο να ρίχνει ο κόσμος τις ευθύνες αλλού.
Ο Good Job Nicky, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» αποκάλυψε επίσης το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, πριν ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει.
Σχετικά με την εμφάνισή του ο τραγουδιστής είπε αρχικά: «Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας».
Έπειτα, όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα που έλαβε από τον Γιάννη Πάριο απάντησε: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα. "Αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου" κάτι τέτοιο μου έστειλε».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dgg6rp0x3g5l)
Ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και νικητής ανδείχτηκε ο Akylas με το «Ferto» με 48 βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού και τις δύο επιτροπές. Ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» βγήκε δεύτερος με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.
Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή, ο Good Job Nicky έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με τον αδερφό του, τον Akyla και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα, κατά την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία που έζησε. «Σας αγαπάμε. Είμαι αιώνια ευγνώμων», έγραψε.
Ο Good Job Nicky, μιλώντας στην εκπομπή «Happy Day» αποκάλυψε επίσης το μήνυμα που του έστειλε ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος, πριν ανέβει στη σκηνή να τραγουδήσει.
Σχετικά με την εμφάνισή του ο τραγουδιστής είπε αρχικά: «Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας».
Έπειτα, όταν ρωτήθηκε για το μήνυμα που έλαβε από τον Γιάννη Πάριο απάντησε: «Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα. "Αγέρα μου, αγάπη μου, dna μου" κάτι τέτοιο μου έστειλε».
Δείτε το βίντεο
Ο μεγάλος ελληνικός τελικός της Eurovision πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου και νικητής ανδείχτηκε ο Akylas με το «Ferto» με 48 βαθμούς από την ψηφοφορία του κοινού και τις δύο επιτροπές. Ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» βγήκε δεύτερος με 33 βαθμούς, ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» και 32 βαθμούς.
Μετά το τέλος του διαγωνισμού και την ανάδειξη του νικητή, ο Good Job Nicky έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, με τον αδερφό του, τον Akyla και άλλα αγαπημένα του πρόσωπα, κατά την οποία εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία που έζησε. «Σας αγαπάμε. Είμαι αιώνια ευγνώμων», έγραψε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα