Βασίλης Παϊτέρης: Ο Διονύσης Τσακνής δεν έγραψε τον «Μπαλαμό», τον έχω ρωτήσει αν είναι γύφτος
Βασίλης Παϊτέρης: Ο Διονύσης Τσακνής δεν έγραψε τον «Μπαλαμό», τον έχω ρωτήσει αν είναι γύφτος
Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν και έβαλαν το όνομά τους, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για το τραγούδι «Μπαλαμός» μίλησε ο Βασίλης Παϊτέρης, επισημαίνοντας πως δεν το έχει γράψει ο Διονύσης Τσακνής, καθώς «δεν είναι γύφτος».
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου και απάντησε και για τα χρέη που τον είχαν οδηγήσει σε σύλληψη πριν από 1,5 χρόνο.
Ο Βασίλης Παϊτέρης είπε αρχικά: «Γεννήθηκα για να τραγουδάω, αλλά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ. Διαμαρτύρομαι βλέποντας αυτή την αδικία με αυτό τον λαό, περισσότερο με τους Ρομά που είναι στο περιθώριο. Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε "ναι, είναι δικό του το τραγούδι". Δεν είναι γύφτος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως για τα χρέη του πλέον πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, αλλά το θέμα έχει τακτοποιηθεί: «Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκαν επειδή με γράφανε και έβαζαν “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε. Βέβαια αθωώθηκα, αφού δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις. Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», σημείωσε.
Ο τραγουδιστής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Happy Day» το πρωί της Δευτέρας 23 Φεβρουαρίου και απάντησε και για τα χρέη που τον είχαν οδηγήσει σε σύλληψη πριν από 1,5 χρόνο.
Ο Βασίλης Παϊτέρης είπε αρχικά: «Γεννήθηκα για να τραγουδάω, αλλά βλέποντας όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ. Διαμαρτύρομαι βλέποντας αυτή την αδικία με αυτό τον λαό, περισσότερο με τους Ρομά που είναι στο περιθώριο. Έγραψα πολλά καλά τραγούδια αλλά μου τα πήραν, έβαλαν το όνομά τους. Ο Τσακνής, που έγραψε το “Μπαλαμό”, δεν είναι δικό του το τραγούδι. Είναι παραδοσιακό τσιγγάνικο. Του έχω πει “κύριε Τσακνή είσαι γύφτος;”. Αν είναι γύφτος, να μας πει, να πούμε "ναι, είναι δικό του το τραγούδι". Δεν είναι γύφτος».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως για τα χρέη του πλέον πληρώνει ένα συγκεκριμένο ποσό κάθε μήνα, αλλά το θέμα έχει τακτοποιηθεί: «Το θέμα με το σπίτι είναι τακτοποιημένο. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση χωρίς λόγο. Οι οφειλές αυτές μπήκαν επειδή με γράφανε και έβαζαν “10 χιλιάδες και δύο χρόνια φυλακή”, “5 χιλιάδες και τρία χρόνια φυλακή”. Ό,τι θέλανε λέγανε, γράφανε. Βέβαια αθωώθηκα, αφού δεν έχω κάνει κάτι κακό. Προσπαθούσα να φτιάξω ένα σπίτι για τα εφτά παιδιά μου. Για 4 χρόνια δίνω 1.200 ευρώ τον μήνα σε δόσεις. Δεν έκανα κάτι. Δεν είχα το φόβο ότι θα μπω φυλακή, γιατί υπάρχει δικαιοσύνη. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα