GALA
Βασίλης Παϊτέρης: Από το 2005 με συλλαμβάνουν διαρκώς, είμαι όμως ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα;

Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί για χρέος που σχετίζεται με παλαιότερη καταδίκη του για πολεοδομικές παραβάσεις

Μετά την αποφυλάκισή του και τη ρύθμιση του χρέους του προς το Δημόσιο, το οποίο φτάνει περίπου τις 800.000, σε δόσεις, ο Βασίλης Παϊτέρης αναρωτήθηκε αν είναι ο μόνος στη χώρα που έχει χτίσει σπίτι παράνομα, υποστηρίζοντας πως «όλη η Ελλάδα είναι παράνομη».  

Ο τραγουδιστής συνελήφθη την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο, με την υπόθεσή να συνδέεται με παλαιότερη καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις για το σπίτι του στην Αγία Βαρβάρα. Όπως υποστήριξε, η ανάγκη τον οδήγησε να το χτίσει, παρότι γνώριζε ότι είναι εκτός σχεδίου. 

«Κοιτάξτε, άδεια σε σπίτια που είναι εκτός σχεδίου δεν δίνεται. Είμαι όμως ο μόνος που χτίζει ένα σπίτι παράνομα; Όλη η Ελλάδα παράνομη είναι», είπε αρχικά ο Βασίλης Παϊτέρης στην εκπομπή «Power Talk», το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου.

Ο τραγουδιστής ανέφερε ότι έχει χτίσει δύο φορές το σπίτι του. «Το έχω γκρεμίσει μια φορά γιατί ήρθε η πολεοδομία και μου το ζήτησε, ήταν απ’ έξω. Το γκρεμίζω εγώ. Πηγαίνω στην εφορία, τελειώνουν τα λεφτά και μετά λόγω του ότι ήρθε χειμώνας και τα παιδιά κοιμόντουσαν απ’ έξω, δεν μπορούσαμε να πάμε να πληρώσουμε ξενοδοχείο, αναγκαστήκαμε και το ξαναφτιάξαμε. Πάλι χωρίς άδεια γιατί είναι εκτός σχεδίου», σημείωσε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε πως παρότι ήταν ενήμερος ότι το σπίτι ήταν εκτός σχεδίου, αναγκάστηκε να προχωρήσει στην οικοδόμησή του:«Το ξέραμε ότι δεν είναι μες στο σχέδιο αλλά η ανάγκη σε κάνει να το κάνεις. Η ανάγκη. Είμαι από τους ανθρώπους που δεν μου αρέσουν τα χρήματα, τα λεφτά δεν μ’ αρέσουν, γιατί πιστεύω ότι θα τελειώσω και είμαι με ημερομηνία λήξης».

Ο Βασίλης Παϊτέρης δήλωσε ότι τον συλλαμβάνουν συνεχώς από το 2005 και  ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση του ξεκίνησε εξαιτίας της  διαμάχης του με τον δήμαρχο της Αγίας Βαρβάρας για πολιτικούς λόγους.

 «Δεν έχω κάνει τίποτα απολύτως, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς αγόρασα ένα σπίτι στην Αγία Βαρβάρα και είναι εκτός σχεδίου… Όλη η Ελλάδα αυθαίρετη είναι. Είχα μια αντιπαλότητα με τον Δήμαρχο εξαιτίας των διαφορετικών κομμάτων που υποστηρίζαμε. Δεν με συνέλαβαν πρώτη φορά. Από το 2005 με συλλαμβάνουν διαρκώς. Έκανα τη φυλακή κοινωφελή. Το πρώτο πρόστιμο ήταν 50.000 και έφτασε 850.000 ευρώ», σχολίασε.


