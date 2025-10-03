Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά» δήλωσε μετά την αποφυλάκισή του
Βασίλης Παϊτέρης: «Δεν είμαι καθόλου καλά» δήλωσε μετά την αποφυλάκισή του
Ο τραγουδιστής δήλωσε πως θα τοποθετηθεί τις επόμενες ημέρες σχετικά με τη σύλληψή του
Και πάλι ελεύθερος είναι ο Βασίλης Παϊτέρης, έπειτα από ρύθμιση του χρέους του προς το Δημόσιο, το οποίο φτάνει περίπου τις 800.000, σε δόσεις. Μετά την αποφυλάκισή του, ο 75χρονος τραγουδιστής δήλωσε ότι «δεν αισθάνεται καθόλου καλά», ζητώντας την κατανόηση των δημοσιογράφων, ενώ σημείωσε πως θα τοποθετηθεί αναλυτικά τις επόμενες ημέρες.
Πιο συγκεκριμένα, τον τραγουδιστή εντόπισε η κάμερα του «Πρωινού» την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητο για την επιστροφή του στο σπίτι του. Η διαδικασία για την αποφυλάκιση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση του καλλιτέχνη για δοσοποίηση και εξαγορά της ποινής του. Λίγο αργότερα εκδόθηκε το αποφυλακιστήριο.
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Παϊτέρης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Η υπόθεσή του συνδέεται με παλαιότερη καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, που οδήγησαν στη συσσώρευση υψηλών προστίμων. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής, όπως το Παλαιό Φάληρο και το Ίλιον.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του έγινε δυνατή μόνο μετά τη ρύθμιση του χρέους. Ο ίδιος είχε δηλώσει από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ: «Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».
Ο Βασίλης Παϊτέρης παραμένει σε δικαστική διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ στο παρελθόν η κοινωνική εργασία του στους δήμους είχε λειτουργήσει ως μέσο για να αποφύγει τη φυλακή.
Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο γιος του Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Μην ξεχνάμε ότι είναι 75 χρονών και δεν είναι εύκολο να είναι από το Σάββατο μέσα. Δεν είναι καλά. Σας λέω, χθες ήταν στο νοσοκομείο, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει κάνει μπαλονάκια. Το χρέος το είχε κανονίσει πριν χρόνια ο πατέρας μου. Έκανε κοινωφελή εργασία».
Όπως σημείωσε αναμένουν τις εξελίξεις της υπόθεσης. «Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια. Δε ξέρω κι εγώ πόσες μηνύσεις έχουν γίνει, πάνω από 150. Λογικά έχει μαζευτεί αυτό το πόσο από τις μηνύσεις αυτές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει από τον Δήμο για το σπίτι. Είναι εντάλματα που έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει δίκες. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος να είναι μέσα και να περιμένουμε», επισήμανε.
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα χρωστάει ο πατέρας του και εξομολογήθηκε ότι ανησυχεί για την υγεία του: «Δεν γνωρίζω πόσο είναι ακριβώς το ποσό που χρωστάει. Εγώ σκέφτομαι την υγεία του. Δεν τρώει εκεί μέσα γιατί είναι άνθρωπος που δεν τρώει όλα τα φαγητά. Είναι ωμοφάγος και δεν μπορεί να φάει τα φαγητά που του δίνουν. Απ’ ότι μου είπε την έβγαζε με μήλα», κατέληξε.
Πιο συγκεκριμένα, τον τραγουδιστή εντόπισε η κάμερα του «Πρωινού» την ώρα που βρισκόταν στο αυτοκίνητο για την επιστροφή του στο σπίτι του. Η διαδικασία για την αποφυλάκιση ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης 2 Οκτωβρίου, όταν το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή την αίτηση του καλλιτέχνη για δοσοποίηση και εξαγορά της ποινής του. Λίγο αργότερα εκδόθηκε το αποφυλακιστήριο.
Δείτε το βίντεο
Ο Βασίλης Παϊτέρης είχε συλληφθεί την 1η Οκτωβρίου σε τροχονομικό έλεγχο και κρίθηκε προφυλακιστέος, με προγραμματισμένη μεταγωγή στις φυλακές Λάρισας. Η υπόθεσή του συνδέεται με παλαιότερη καταδίκη για πολεοδομικές παραβάσεις στην Αγία Βαρβάρα, που οδήγησαν στη συσσώρευση υψηλών προστίμων. Στο παρελθόν είχε εκτίσει μέρος της ποινής του μέσω κοινωνικής εργασίας σε δήμους της Αττικής, όπως το Παλαιό Φάληρο και το Ίλιον.
Παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που επικαλέστηκε, η αποφυλάκισή του έγινε δυνατή μόνο μετά τη ρύθμιση του χρέους. Ο ίδιος είχε δηλώσει από τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ: «Τα χρέη μου είναι για το σπίτι που είχα φτιάξει παλιά στην Αγία Βαρβάρα. Το χρέος είναι περίπου 850.000 ευρώ. Με έπιασαν στον δρόμο για την συγκεκριμένη ιστορία. Είμαι στη ΓΑΔΑ από τη Δευτέρα».
Ο Βασίλης Παϊτέρης παραμένει σε δικαστική διαμάχη με τον Δήμο Αγίας Βαρβάρας, ενώ στο παρελθόν η κοινωνική εργασία του στους δήμους είχε λειτουργήσει ως μέσο για να αποφύγει τη φυλακή.
Σε δηλώσεις που παραχώρησε ο γιος του Βασίλη Παϊτέρη στην εκπομπή «Το'Χουμε», την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, ανέφερε: «Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του. Μην ξεχνάμε ότι είναι 75 χρονών και δεν είναι εύκολο να είναι από το Σάββατο μέσα. Δεν είναι καλά. Σας λέω, χθες ήταν στο νοσοκομείο, έχει πρόβλημα με την καρδιά του, έχει κάνει μπαλονάκια. Το χρέος το είχε κανονίσει πριν χρόνια ο πατέρας μου. Έκανε κοινωφελή εργασία».
Όπως σημείωσε αναμένουν τις εξελίξεις της υπόθεσης. «Υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με αυτό το σπίτι εδώ και χρόνια. Δε ξέρω κι εγώ πόσες μηνύσεις έχουν γίνει, πάνω από 150. Λογικά έχει μαζευτεί αυτό το πόσο από τις μηνύσεις αυτές. Οι μηνύσεις έχουν γίνει από τον Δήμο για το σπίτι. Είναι εντάλματα που έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν γίνει δίκες. Το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή είναι ο άνθρωπος να είναι μέσα και να περιμένουμε», επισήμανε.
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει πόσα χρήματα χρωστάει ο πατέρας του και εξομολογήθηκε ότι ανησυχεί για την υγεία του: «Δεν γνωρίζω πόσο είναι ακριβώς το ποσό που χρωστάει. Εγώ σκέφτομαι την υγεία του. Δεν τρώει εκεί μέσα γιατί είναι άνθρωπος που δεν τρώει όλα τα φαγητά. Είναι ωμοφάγος και δεν μπορεί να φάει τα φαγητά που του δίνουν. Απ’ ότι μου είπε την έβγαζε με μήλα», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης - Ανοησία η συζήτηση για πόλεμο με το ΝΑΤΟ
Συγκλονίζει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη που δολοφονήθηκε από stalker - «Γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο»
Ένας αιώνας ιστορίας - Από το περίπτερο που βυθίστηκε σε live μετάδοση στην Πανεπιστημίου... στους περιπτεράδες που αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιχειρηματίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα