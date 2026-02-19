Marseaux για Akyla: Καταστράφηκα και συγκινήθηκα όταν είδα τη μαμά του στη σκηνή, γιατί έχω χάσει τη δική μου
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στον ελληνικό τελικό της Eurovision κατακτώντας την τρίτη θέση
Τη συναισθηματική φόρτιση που ένιωσε, όταν η μητέρα του Akyla ανέβηκε στη σκηνή, όπου πραγματοποιήθηκε ο ελληνικός τελικός της Eurovision 2026, περιέγραψε η Marseaux, εξηγώντας πως λόγω της απώλειας της μητέρας της, η συγκεκριμένη στιγμή την άγγιξε ιδιαίτερα.
Ο Akylas με το «Ferto» αναδείχτηκε ο μεγάλος νικητής, που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον μεγάλο τελικό του μουσικού διαγωνισμού στη Βιέννη, ενώ η Marseaux κατέκτησε την τρίτη θέση. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, όταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του «Sing for Greece», η μητέρα του Akyla βρισκόταν στον χώρο όπου διεξήχθη ο τελικός, και όταν μάλιστα έγινε γνωστή η νίκη του γιου της, βρέθηκε μαζί του στη σκηνή, με τους δύο να χαρίζουν μία συγκινητική στιγμή.
Σε δηλώσεις που έκανε η τραγουδίστρια στην κάμερα του «Breakfast@tStar», οι οποίες προβλήθηκαν την Πέμπτη, μοιράστηκε τα συναισθήματα που της προκάλεσε η συγκεκριμένη στιγμή, ενώ μίλησε και για την απώλεια της μητέρας της. Όπως είπε: «Συγκινήθηκα ότι είδα τη μαμά του στη σκηνή, έκλαιγα και ήθελα να το μαζέψω, γιατί ντρέπομαι να κλαίω δημόσια. Ήταν πολύ αγνή στιγμή και αληθινή. Χάρηκα που ήμουν παρούσα και το είδα από κοντά. Επειδή εγώ έχω χάσει τη μαμά μου, οπότε όταν είδα αυτό καταστράφηκα, έκλαιγα σαν τρελή».
Η μητέρα του καλλιτέχνη βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok, καταγράφηκε η αντίδρασή της, τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι ο γιος της πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Όπως φαίνεται αρχικά σηκώθηκε όρθια, μην μπορώντας να κρύψει τον ενθουσιασμό της, ενώ στη συνέχεια ξέσπασε σε κλάματα.
