Akylas: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision - Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ ότι δεν είναι όνειρο
Ο τραγουδιστής θα εκπροσωπήσει με το «Ferto» τη χώρα στον μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη
Τα συναισθήματά του για τη νίκη του στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026 εξέφρασε ο Akylas, τονίζοντας ότι δυσκολεύεται να πιστέψει ότι η πρόκρισή του αποτελεί πραγματικότητα.
Ο τραγουδιστής κατάφερε το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου να ξεχωρίσει με το «Ferto» και να κερδίσει το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί τον Μάιο στη Βιέννη.
Τη Δευτέρα, λίγες ώρες μετά τη νίκη του, ο Akylas προχώρησε σε μία δημοσίευση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας εικόνες του από τη σκηνή του τελικού, ενώ δεν έλειψαν και στιγμιότυπα με τη μητέρα του, στα οποία οι δύο τους εμφανίζονταν συγκινημένοι, καθώς και φωτογραφίες με τη μέλη της ομάδας του και συνεργάτες του.
Παράλληλα, ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τον κόσμο για τη στήριξή του, και έστειλε ένα μήνυμα να αγαπάνε τον εαυτό τους και να ακολουθούν τα όνειρά τους. Συγκεκριμένα, ο Akylas σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ τόσο πολύ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έζησα πραγματικά αυτή τη στιγμή, ότι όλα όσα συνέβησαν στ’ αλήθεια, ότι είναι αληθινό και όχι απλώς ένα όνειρο. Συνεχώς τσιμπάω τον εαυτό μου για να βεβαιωθώ. Είμαι τόσο χαρούμενος, τόσο περήφανος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όσοι με στηρίξατε και σταθήκατε δίπλα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που γνώρισα όλους τους άλλους διαγωνιζόμενους. Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας. Αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανέναν να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής στον ελληνικό τελικό για τη Eurovision 2026, με το «Ferto» να εξασφαλίζει την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Βιέννη, όπου θα φιλοξενηθεί ο 70ός διαγωνισμός τραγουδιού. Το κομμάτι, που από νωρίς στη διαδικασία παρουσιαζόταν ως το βασικό φαβορί, κατέκτησε την πρώτη θέση συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, ύστερα από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού και της αξιολόγησης των δύο κριτικών επιτροπών – της ελληνικής και της διεθνούς – σε μια βραδιά με 14 συμμετοχές που διεκδίκησαν το αποτέλεσμα του ελληνικού τελικού.
Στη δεύτερη θέση ήρθε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» με 33 βαθμούς, ενώ στην τρίτη η Marseaux με το «Χάνομαι», λαμβάνοντας 32 βαθμούς. Αμέσως μετά βρέθηκε η Evangelia με το «Parea» και 24 βαθμούς, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσε ο ZAF με το «Αστείο», συγκεντρώνοντας 23 βαθμούς.
