Marseaux: Το ατύχημα που είχε λίγο πριν τον ελληνικό Ημιτελικό της Eurovision 2026
Η τραγουδίστρια περιέγραψε το περιστατικό μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού μέρους
Ένα ατύχημα είχε η Marseaux λίγο πριν από την εμφάνισή της στη σκηνή του Α' ελληνικού Ημιτελικού της Eurovision 2026.
Η τραγουδίστρια συμμετείχε στο διαγωνιστικό μέρος, που διεξήχθη το βράδυ της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, μεταξύ 13 άλλων καλλιτεχνών. Πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και αφού η Marseaux είχε ερμηνεύει το κομμάτι της «Hanomai», σε συζήτηση που είχε με τον Γιώργο Καπουτζίδη, ανέφερε ότι χτύπησε στην τελική πρόβα πριν από το live.
Πιο αναλυτικά, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνιστικού σκέλους, ο ηθοποιός και η Κατερίνα Βρανά βρέθηκαν στο πλευρό των συμμετεχόντων, οι οποίοι μίλησαν για όσα έζησαν πάνω στη σκηνή και για την εμπειρία της βραδιάς. Τότε, η τραγουδίστρια ανέφερε, ότι λίγο πριν από την εμφάνισή της είχε προηγηθεί ένα απρόοπτο στην τελική πρόβα.
Ο Γιώργος Καπουτζίδης τη ρώτησε χαρακτηριστικά: «Έχω μία πολύ σοβαρή ερώτηση, κρύβουν κάτι αυτές οι αφέλειες; Πες μου ακριβώς, τι έγινε και πώς έγινε» και η Marseaux απάντησε περιγράφοντας όσα συνέβησαν λίγο πριν το live: «Στην πρόβα που είχαμε πριν το live πήγα στην τουαλέτα και από το άγχος μου κοπανάω το κεφάλι μου πάνω στον νεροχύτη και έχω κάνει ένα καρούμπαλο. Είχα και αιμάτωμα. Ψάχναμε βούτυρα, πάγους».
Δείτε το βίντεο
Ο Α’ ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» έριξε αυλαία, αναδεικνύοντας τους επτά πρώτους φιναλίστ, που εξασφάλισαν μία θέση στον ελληνικό τελικό της Eurovision, την Κυριακή. Στη σκηνή ανέβηκαν συνολικά 14 καλλιτέχνες, ζητώντας τη στήριξη και την ψήφο του κοινού, όμως την πρόκριση πήραν οι Rosanna Mailan με το «Άλμα», η STEFI με το «Europa», η Evangelia με το «Parea», η Marseaux με το «Χάνομαι», ο Akylas με το «Ferto», η Alexandra Sieti με το «The Other Side» και ο STYLIANOS με το «YOU & I».
