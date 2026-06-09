Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου - Ο σύντροφος της μητέρας ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς όταν ξύπνησε