Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Αίγιο Έγκλημα

Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου - Ο σύντροφος της μητέρας ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς όταν ξύπνησε

Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Λίνα Κεκέση
119 ΣΧΟΛΙΑ
Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγγο Αιγίου μία 54χρονη μάνα και ένας 26χρονος γιος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.

Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ επί τόπου σπεύδει ιατροδικαστής.

Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.

Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι τους έχει σκοτώσει.  Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των Αρχών, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω γείτονα, ζητώντας βοήθεια. 
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Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός είναι συνταξιούχος, η μητέρα δεν εργάζονταν καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ ο γιος ασχολούταν με τη μουσική.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Λίνα Κεκέση
119 ΣΧΟΛΙΑ

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