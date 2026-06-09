Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα
Μαχαιρωμένοι μάνα και γιος στο Αίγιο, ανακρίνεται ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης για το άγριο έγκλημα
Η 54χρονη μητέρα και ο 26χρονος γιος βρέθηκαν νεκροί μέσα σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους στο Λόγγο Αιγίου - Ο σύντροφος της μητέρας ισχυρίζεται ότι τους βρήκε νεκρούς όταν ξύπνησε
Νεκροί βρέθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης στο Λόγγο Αιγίου μία 54χρονη μάνα και ένας 26χρονος γιος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα δύο θύματα φέρουν τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, πιθανότατα μαχαίρι.
Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ επί τόπου σπεύδει ιατροδικαστής.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.
Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι τους έχει σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των Αρχών, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω γείτονα, ζητώντας βοήθεια.
Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Τα θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ επί τόπου σπεύδει ιατροδικαστής.
Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας ανακρίνεται ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την υπόθεση.
Ο ίδιος, ωστόσο, αρνείται ότι τους έχει σκοτώσει. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει ενώπιον των Αρχών, ξύπνησε και τους βρήκε νεκρούς μέσα στο σπίτι. Κατά τους ισχυρισμούς του, στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές μέσω γείτονα, ζητώντας βοήθεια.
Σημειώνεται ότι ο 65χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του 26χρονου, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του εγκλήματος. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός είναι συνταξιούχος, η μητέρα δεν εργάζονταν καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, ενώ ο γιος ασχολούταν με τη μουσική.
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