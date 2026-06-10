Πώς προχωρά η βαθμολόγηση των γραπτών των Πανελλαδικών, οι πρώτες επιδόσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα - Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες

Αντίστροφη μέτρηση για τα αποτελέσματα - Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η βαθμολόγηση

Βαθμολογικά Κέντρα όλης της χώρας.



Όσον αφορά στη «φωτογραφία της στιγμής», μέχρι σήμερα, 10 Ιουνίου, γίνεται γνωστό ότι έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα, δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.



η βαθμολόγηση των Πανελλαδικών αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και το αδιάβλητο των εξετάσεων, μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων – όλα, δηλαδή, τα κριτήρια που διατηρούν ‘ακλόνητο’ το θεσμό των Πανελλαδικών επί δεκαετίες.



Πού βαθμολογούνται τα γραπτά των Πανελλαδικών Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφιοι.



Έτσι, ένα γραπτό από την Αττική μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας.







Η διαδικασία της διπλής βαθμολόγησης Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.



Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100), χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία, που έχει αποδώσει ο συνάδελφός τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διόρθωσης, ο βαθμός καλύπτεται με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο πριν το γραπτό παραδοθεί στον δεύτερο βαθμολογητή.



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Πότε παρεμβαίνει τρίτος βαθμολογητής Ένα από τα βασικά «δίχτυα ασφαλείας» της διαδικασίας είναι η αναβαθμολόγηση.



Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο αρχικών βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες.



Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις.



Μετά την ολοκλήρωση του βασικού κύκλου των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, το ενδιαφέρον χιλιάδων μαθητών και οικογενειών στρέφεται πλέον στη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών, η οποία βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη σταόλης της χώρας.Όσον αφορά στη «φωτογραφία της στιγμής», μέχρι σήμερα, 10 Ιουνίου, γίνεται γνωστό ότι, με επιδόσεις που κυμαίνονται στα περσινά επίπεδα, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Ασφαλής εικόνα από τα υπόλοιπα μαθήματα, δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί.Σημειώνεται, ότιαποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες και αυστηρά οργανωμένες διαδικασίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα, η ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων και το αδιάβλητο των εξετάσεων, μέσα από ένα πολυεπίπεδο σύστημα ελέγχου και επανελέγχου των γραπτών δοκιμίων – όλα, δηλαδή, τα κριτήρια που διατηρούν ‘ακλόνητο’ το θεσμό των Πανελλαδικών επί δεκαετίες.Αμέσως μετά την ολοκλήρωση κάθε εξέτασης, τα γραπτά συγκεντρώνονται στα εξεταστικά κέντρα και αποστέλλονται στα Βαθμολογικά Κέντρα, που έχουν οριστεί από το. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα γραπτά δεν βαθμολογούνται στην ίδια περιοχή όπου εξετάστηκαν οι υποψήφιοι.Έτσι,μπορεί να βρεθεί για διόρθωση στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Πελοπόννησο ή τη Θράκη, ενώ αντίστοιχα γραπτά από άλλες περιοχές μεταφέρονται σε διαφορετικά μέρη της χώρας. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και χρόνια και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση της αμεροληψίας της διαδικασίας.Με την παραλαβή τους στα Βαθμολογικά Κέντρα, τα γραπτά αναμειγνύονται τυχαία παρουσία της αρμόδιας επιτροπής, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε δυνατότητα σύνδεσής τους με συγκεκριμένο σχολείο ή εξεταστικό κέντρο.Κάθε γραπτό διορθώνεται υποχρεωτικά από δύο διαφορετικούς βαθμολογητές, οι οποίοι εργάζονται ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον.Οι βαθμολογητές αξιολογούν το γραπτό στην εκατοντάβαθμη κλίμακα (0-100), χωρίς να γνωρίζουν τη βαθμολογία, που έχει αποδώσει ο συνάδελφός τους. Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διόρθωσης, ο βαθμός καλύπτεται με ειδικό αδιαφανές αυτοκόλλητο πριν το γραπτό παραδοθεί στον δεύτερο βαθμολογητή.Η πρώτη βαθμολόγηση πραγματοποιείται με κόκκινο στυλό, ενώ η δεύτερη με πράσινο. Οι δύο εκπαιδευτικοί καταγράφουν τόσο τη συνολική όσο και την επιμέρους βαθμολογία στα προβλεπόμενα σημεία του τετραδίου.Ένα από τα βασικά «δίχτυα ασφαλείας» της διαδικασίας είναι η αναβαθμολόγηση.Όταν η διαφορά μεταξύ των δύο αρχικών βαθμολογητών ξεπερνά τις 12 μονάδες στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, το γραπτό παραπέμπεται υποχρεωτικά σε τρίτο βαθμολογητή, ο οποίος εξετάζει το γραπτό χωρίς να γνωρίζει τις προηγούμενες βαθμολογίες.Σε αυτή την περίπτωση, οι δύο αρχικοί βαθμοί καλύπτονται πλήρως και ο αναβαθμολογητής προχωρά σε ανεξάρτητη αξιολόγηση. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο των δύο υψηλότερων βαθμολογιών, διαδικασία που έχει θεσπιστεί για να περιορίζει τις μεγάλες αποκλίσεις και να προστατεύει τον υποψήφιο από πιθανές ακραίες αξιολογήσεις.

Οι υποχρεώσεις των βαθμολογητών και τα αυστηρά μέτρα αμεροληψίας Στα Βαθμολογικά Κέντρα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία στο αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο. Οι βαθμολογητές λαμβάνουν συγκεκριμένες οδηγίες και δεσμεύονται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες εμπιστευτικότητας. Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, κάθε βαθμολογητής μπορεί να αναλάβει έως 300 γραπτά για πρώτη βαθμολόγηση και έως 300 για δεύτερη, ενώ το ελάχιστο πλήθος γραπτών που χρεώνεται είναι συνήθως 60.



Το πλαίσιο λειτουργίας των Βαθμολογικών Κέντρων περιλαμβάνει συγκεκριμένες δικλείδες ασφαλείας. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη διαδικασία βαθμολόγησης εκπαιδευτικός που έχει συγγενική σχέση έως και τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου τα γραπτά βαθμολογούνται στο συγκεκριμένο κέντρο. Παράλληλα, οι βαθμολογητές υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για το έργο τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων.



Τι ισχύει για τη βαθμολόγηση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας Αναμφίβολα το πιο απαιτητικό και σύνθετο ως προς τη βαθμολόγηση μάθημα, θεωρείται διαχρονικά εκείνο της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Σε αντίθεση με τα μαθήματα όπου οι απαντήσεις είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένες, όπως τα Μαθηματικά, η Φυσική ή η Χημεία, η αξιολόγηση του παραγωγικού λόγου απαιτεί κρίση και ποιοτική εκτίμηση, επιχειρηματολογία, συνοχή, δομή, γλωσσική επάρκεια και πρωτοτυπία σκέψης.



Για τον λόγο αυτό, η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δίνει κάθε χρόνο αναλυτικές οδηγίες και πραγματοποιούνται δοκιμαστικές βαθμολογήσεις πριν ξεκινήσει η μαζική διόρθωση των γραπτών.



Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στη διαδικασία επισημαίνουν ότι οι μεγαλύτερες αποκλίσεις εμφανίζονται συνήθως στις μεσαίες βαθμολογικές ζώνες, όπου η αποτίμηση της επιχειρηματολογίας, της συνοχής και της γλωσσικής επάρκειας ενδέχεται να παρουσιάζει διαφοροποιήσεις μεταξύ των βαθμολογητών.



Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η βαθμολόγηση Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από εκπαιδευτικές πηγές, η διαδικασία βαθμολόγησης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς σε όλα τα Βαθμολογικά Κέντρα της χώρας. Ήδη από τα τέλη Μαΐου ξεκίνησε η διόρθωση των γραπτών της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν σταδιακά όλα τα υπόλοιπα εξεταζόμενα μαθήματα. Όπως προαναφέρθηκε, το μάθημα του οποίου η βαθμολόγηση έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, είναι εκείνο της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας.

Εκτιμάται ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος της διπλής βαθμολόγησης των μαθημάτων, ώστε να ακολουθήσουν οι τελικοί έλεγχοι, οι ηλεκτρονικές καταχωρίσεις και οι απαραίτητες διασταυρώσεις στοιχείων πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.



Οι πρώτες εκτιμήσεις που μεταφέρονται από βαθμολογητές και εκπαιδευτικούς φορείς επιτρέπουν μια αρχική αποτύπωση της εικόνας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι επιδόσεις φαίνεται να κινούνται κοντά στα περσινά επίπεδα, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και μάθημα. Σε ορισμένα μαθήματα αυξημένης δυσκολίας εκτιμάται ότι οι άριστες βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει και τη διαμόρφωση των βάσεων εισαγωγής. Ωστόσο, παρά τα πρώτα αυτά δεδομένα, ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των βαθμολογικών στοιχείων.



Πότε αναμένονται οι βαθμολογίες Ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει την ανακοίνωση των βαθμολογιών προς τα τέλη Ιουνίου, με επικρατέστερο χρονικό ορίζοντα το διάστημα 24 έως 26 Ιουνίου.



Οι υποψήφιοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν τόσο μέσω των σχολικών μονάδων όσο και μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Παράλληλα, όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα λάβουν ενημέρωση και μέσω γραπτού μηνύματος στο κινητό τους τηλέφωνο.



Μετά την ανακοίνωση των βαθμών θα ακολουθήσει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, η επεξεργασία των στοιχείων εισαγωγής και, στη συνέχεια, η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως συμβαίνει παραδοσιακά, στα τέλη Ιουλίου, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο κύκλος των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026.



Ειδικά για τα μηχανογραφικά, υπενθυμίζεται ότι το 2025, η περίοδος υποβολής τους ήταν μεταξύ 8-17 Ιουλίου.

Σημειώνεται, ότι η διαδικασία αυτή θεωρείται εξίσου σημαντική με τις εξετάσεις, καθώς η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά την τελική εισαγωγή σε πανεπιστημιακή σχολή.



Φύλαξη των γραπτών και τελικός έλεγχος Ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα γραπτά δεν καταστρέφονται άμεσα. Τα στελέχη των γραπτών φυλάσσονται σε ασφαλείς χώρους, που ορίζονται από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές έως τον Μάιο του επόμενου έτους, οπότε και ακολουθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταστροφής τους.



Η μακρά περίοδος φύλαξης λειτουργεί ως πρόσθετη εγγύηση διαφάνειας, καθώς επιτρέπει στις υπηρεσίες του Υπουργείου να διενεργούν ελέγχους σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με τη βαθμολόγηση ή την καταχώριση των αποτελεσμάτων.



Ένα σύστημα που εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης Παρά τις δικλείδες ασφαλείας που έχουν θεσπιστεί, η διαδικασία των Πανελλαδικών συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές θέτουν συχνά ζητήματα που αφορούν τον βαθμό εξάρτησης της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από μία και μόνο εξεταστική διαδικασία, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης μαθημάτων με αυξημένο βαθμό ερμηνείας, όπως η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία.



Ωστόσο, βασικοί ‘σύμμαχοι’ του θεσμού των Πανελλαδικών, παραμένουν η διπλή βαθμολόγηση, η δυνατότητα αναβαθμολόγησης, η ανωνυμία των γραπτών και η γεωγραφική διασπορά των Βαθμολογικών Κέντρων, καθώς έτσι διασφαλίζεται η αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων για δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους σε ολόκληρη τη χώρα.