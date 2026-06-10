Χρηματιστήριο: Διορθώνει υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου και των αποκοπών μερισμάτων

«Κόβουν» μέρισμα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και άλλες τρεις εισηγμένες - Πρεμιέρα για το ομόλογο της Lamda Development - Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ