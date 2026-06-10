Χρηματιστήριο: Διορθώνει υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου και των αποκοπών μερισμάτων
Χρηματιστήριο: Διορθώνει υπό το βάρος του γεωπολιτικού ρίσκου και των αποκοπών μερισμάτων
«Κόβουν» μέρισμα η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank και άλλες τρεις εισηγμένες - Πρεμιέρα για το ομόλογο της Lamda Development - Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Πτωτικά κινείται σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο συντονίζεται με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις διεθνείς αγορές, ενώ πρόσθετες τεχνικές πιέσεις ασκούν οι προγραμματισμένες αποκοπές σημαντικών μερισμάτων, όπως της Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/6), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,6% και διαπραγματεύεται στις 2.371,27 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά τετραμήνου. Παραμένει, ωστόσο, κοντά στη φετινή κορυφή των 2.407,07 μονάδων. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.367,25 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.376,82 μονάδες.
Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παρουσιάζει αισθητή κάμψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νευρικότητα πυροδοτείται κυρίως από τις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών. Η διόρθωσή τους αποδίδεται τόσο στις ήδη υψηλές αποτιμήσεις όσο και σε κινήσεις τακτικής των επενδυτών, καθώς ρευστοποιούν θέσεις και «μαζεύουν» κεφάλαια προκειμένου να συμμετάσχουν στην πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX.
Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «μια ανάσα» από την επίτευξη συμφωνίας, η πραγματικότητα στο πεδίο τον διαψεύδει. Μία νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων οδήγησε σε εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τινάζοντας στον αέρα την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και προκαλώντας άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων.
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Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (10/6), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,6% και διαπραγματεύεται στις 2.371,27 μονάδες, διορθώνοντας από τα υψηλά τετραμήνου. Παραμένει, ωστόσο, κοντά στη φετινή κορυφή των 2.407,07 μονάδων. Σε περίπου 9 μονάδες καθορίζεται το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.367,25 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.376,82 μονάδες.
Η διάθεση για ανάληψη ρίσκου παρουσιάζει αισθητή κάμψη σε παγκόσμιο επίπεδο. Η νευρικότητα πυροδοτείται κυρίως από τις απώλειες των τεχνολογικών μετοχών. Η διόρθωσή τους αποδίδεται τόσο στις ήδη υψηλές αποτιμήσεις όσο και σε κινήσεις τακτικής των επενδυτών, καθώς ρευστοποιούν θέσεις και «μαζεύουν» κεφάλαια προκειμένου να συμμετάσχουν στην πολυαναμενόμενη δημόσια εγγραφή (IPO) της SpaceX.
Το γεωπολιτικό ρίσκο επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ψυχολογία των επενδυτών. Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν βρίσκονται «μια ανάσα» από την επίτευξη συμφωνίας, η πραγματικότητα στο πεδίο τον διαψεύδει. Μία νέα ανταλλαγή στρατιωτικών πληγμάτων οδήγησε σε εκ νέου κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, τινάζοντας στον αέρα την πρόοδο των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και προκαλώντας άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων.
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