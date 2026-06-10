Τουρισμός για Όλους 2026 - Δωρεάν διακοπές: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, ποιοι θα λάβουν τα νέα voucher έως 600 ευρώ

Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για τη διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.