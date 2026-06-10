Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Τουρισμός για Όλους 2026 - Δωρεάν διακοπές: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, ποιοι θα λάβουν τα νέα voucher έως 600 ευρώ
Τουρισμός για Όλους 2026 - Δωρεάν διακοπές: Στην τελική ευθεία το πρόγραμμα, ποιοι θα λάβουν τα νέα voucher έως 600 ευρώ
Οι αιτήσεις, όταν ανοίξει η διαδικασία, θα γίνουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά - Τα voucher ξεκινούν από τα 200 ευρώ και φτάνουν έως τα 600 ευρώ για άτομα με αναπηρία άνω του 80%
Σε αναμονή βρίσκονται ακόμη χιλιάδες πολίτες που περιμένουν να ανοίξει η διαδικασία για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026».
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξει ξανά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές.
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» ανοίγει άμεσα, προσφέροντας επιταγές έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, με ευέλικτη χρήση και χωρίς περιορισμούς σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.
Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ή δεσμεύσεις ως προς τον τύπο του καταλύματος, ενισχύοντας την ελευθερία επιλογών.
Αυτό διευρύνει σημαντικά τις επιλογές, επιτρέποντας την αξιοποίηση του voucher σε ευρύ φάσμα τουριστικών επιχειρήσεων.
Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.
Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ και αφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία ωφελουμένων.
Η επιδότηση αυξάνεται στα 300 ευρώ για άγαμους ή χήρους με τέκνα, καθώς και για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και συνταξιούχοι όλων των ταμείων με οριστική απόφαση σύνταξης.
Το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή για όσους έχουν τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας.
Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ προβλέπεται για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξει ξανά το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ για να συμπεριλάβει περισσότερους δικαιούχους οι οποίοι θα αποκτήσουν δικαίωμα σε δωρεάν διακοπές.
Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026» ανοίγει άμεσα, προσφέροντας επιταγές έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας, με ευέλικτη χρήση και χωρίς περιορισμούς σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα.
Ψηφιακή κάρτα για όλο το 2026Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό ενίσχυσης μέσω ψηφιακής κάρτας, η οποία θα παραμείνει ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ωφελούμενους να επιλέξουν με ευελιξία πότε θα ταξιδέψουν, χωρίς χρονικούς περιορισμούς πέραν των καθορισμένων περιόδων.
Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διαμονή σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς ή δεσμεύσεις ως προς τον τύπο του καταλύματος, ενισχύοντας την ελευθερία επιλογών.
Ελεύθερη επιλογή καταλύματοςΈνα από τα βασικά πλεονεκτήματα του προγράμματος είναι ότι δεν υφίσταται λίστα συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε κατάλυμα επιθυμούν, αρκεί η επιχείρηση να διαθέτει τον κατάλληλο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας και σύστημα POS.
Αυτό διευρύνει σημαντικά τις επιλογές, επιτρέποντας την αξιοποίηση του voucher σε ευρύ φάσμα τουριστικών επιχειρήσεων.
Το ύψος της επιδότησης διαφοροποιείται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά των δικαιούχων.
Το βασικό ποσό ανέρχεται στα 200 ευρώ και αφορά τη μεγαλύτερη κατηγορία ωφελουμένων.
Η επιδότηση αυξάνεται στα 300 ευρώ για άγαμους ή χήρους με τέκνα, καθώς και για έγγαμους ή μέλη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα παιδιά. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και συνταξιούχοι όλων των ταμείων με οριστική απόφαση σύνταξης.
Το ποσό ανέρχεται στα 400 ευρώ για άτομα με αναπηρία 67% και άνω ή για όσους έχουν τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας.
Το ανώτατο ποσό των 600 ευρώ προβλέπεται για δικαιούχους ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν δηλώσει τρία ή περισσότερα τέκνα.
Υπενθυμίζεται πως οι δικαιούχοι-ωφελούμενοι αποκτούν δικαίωμα σε έως 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν, με ιδιωτική συμμετοχή που ξεκινά από 1 ευρώ και δεν θα ξεπερνά τα 12 ευρώ τη βραδιά, αναλόγως των χαρακτηριστικών του καταλύματος (ενοικιαζόμενο, 4 αστέρων ή 5άστερο) και το εάν θα περιλαμβάνει και πρωϊνό.
Υπάρχει όμως και λίστα με προορισμούς όπου για τη διαμονή η συμμετοχή του δικαιούχου είναι μηδενική, με άλλα λόγια η διαμονή είναι δωρεάν.
Και μάλιστα και ο αριθμός των ημερών που δικαιούται κάποιος να διανυκτερεύσει εκεί «ανεβαίνει» από τις 6 που είναι για την υπόλοιπη Ελλάδα, στις 10 και 12 διανυκτερεύσεις.
Η λίστα με τους προορισμούς όπου η συμμετοχή είναι μηδενική περιλαμβάνουν Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο όπου όσοι εξασφαλίσουν τις επιταγές μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις εντελώς δωρεάν.
Στα καταλύματα της Β. Εύβοιας, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου ο αριθμός των δωρεάν διανυκτερεύσεων αυξάνεται στις 12.
Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Η συμμετοχή των δικαιούχων ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία άνω του 50% τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.
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