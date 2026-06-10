Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Έπαιρναν χρήματα ακόμα και μέσα σε κουτιά γλυκών, ξέπλεναν λεφτά δωροληψίας σε έργα τέχνης
Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Έπαιρναν χρήματα ακόμα και μέσα σε κουτιά γλυκών, ξέπλεναν λεφτά δωροληψίας σε έργα τέχνης
Προφυλακίστηκαν οι έξι κατηγορούμενοι για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το κύκλωμα που δρούσε στις πολεοδομίες και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από την εισαγγελία ποινική δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ' εξακολούθηση.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.
Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά τις απολογίες τους, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να κριθούν προφυλακιστέοι.
Η έρευνα των αρχών, πάντως, δεν σταματά εδώ, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα και άλλων προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.
Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί από την εισαγγελία ποινική δίωξη για: Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, δωροληψία υπάλληλου κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση από κοινού, παράβαση καθήκοντος, διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και εμπορία επιρροής άπαξ και κατ' εξακολούθηση.
Χθες οι έξι κατηγορούμενοι πήραν τον δρόμο για τη φυλακή μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς, καθώς κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.
@protothema.gr ❗ Τα μέλη του κυκλώματος φέρεται να παρέδιδαν χρήματα σε κουτιά από γλυκά ενώ το «ξέπλυμα» γινόταν και μέσω αγοράς έργων τέχνης #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
Έπαιρναν χρήματα ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκώνΣύμφωνα με τη δικογραφία, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά προκειμένου να διευθετούν πολεοδομικές υποθέσεις, όπως η νομιμοποίηση αυθαιρέτων, η έκδοση οικοδομικών αδειών και η μείωση προστίμων.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα χρήματα για τις παράνομες διευθετήσεις φέρονται να παραδίδονταν ακόμη και μέσα σε κουτιά γλυκών, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες.
Έργα τέχνης ως νομιμοποίηση των παράνομων εσόδωνΩς ηγετικά στελέχη της οργάνωσης κατηγορούνται ένας 59χρονος και μία 50χρονη, οι οποίοι συνδέονται και στην προσωπική τους ζωή. Κατά το κατηγορητήριο, τα παράνομα κέρδη από τη δράση του κυκλώματος ήταν ιδιαίτερα υψηλά, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων φέρεται να προχωρούσε σε νομιμοποίηση εσόδων μέσω της αγοράς έργων τέχνης.
Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται κατά τις απολογίες τους, ωστόσο οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα, με αποτέλεσμα να κριθούν προφυλακιστέοι.
Η έρευνα των αρχών, πάντως, δεν σταματά εδώ, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται τα ονόματα και άλλων προσώπων που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών για πιθανή εμπλοκή στην υπόθεση.
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