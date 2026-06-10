Νέα μέτωπα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη – Εκδοχές step up θα εξετάσει ο SSM
Νέα μέτωπα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη – Εκδοχές step up θα εξετάσει ο SSM
Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, η πιθανή αναδρομικότητα και οι νέες δικαστικές προσφυγές
Πιθανή θεωρείται μια αντίδραση του SSM στον τρόπο με τον οποίο νομικοί κύκλοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιχειρούν να εξηγήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Οι παραπάνω εξηγήσεις φαίνεται να καταλήγουν στη φιλοσοφία των step up δανείων, για τα οποία η τραπεζική εποπτεία είχε εκφράσει σφοδρές αντιρρήσεις και είχε επιβάλει τελικά στις τράπεζες την υποχρεωτική διενέργεια προβλέψεων για όσα δάνεια δεν μετατρέπονται από step up σε τοκοχρεωλυτικά.
Η αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα μπορούσαν στην παρούσα φάση να γίνουν απολογισμοί, αφού οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα παράξει άμεσα αποτελέσματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα αναδρομικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Οι παραπάνω εξηγήσεις φαίνεται να καταλήγουν στη φιλοσοφία των step up δανείων, για τα οποία η τραπεζική εποπτεία είχε εκφράσει σφοδρές αντιρρήσεις και είχε επιβάλει τελικά στις τράπεζες την υποχρεωτική διενέργεια προβλέψεων για όσα δάνεια δεν μετατρέπονται από step up σε τοκοχρεωλυτικά.
Η αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα μπορούσαν στην παρούσα φάση να γίνουν απολογισμοί, αφού οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα παράξει άμεσα αποτελέσματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα αναδρομικότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα