Νέα μέτωπα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη – Εκδοχές step up θα εξετάσει ο SSM
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Νέα μέτωπα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη – Εκδοχές step up θα εξετάσει ο SSM

Στο επίκεντρο ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, η πιθανή αναδρομικότητα και οι νέες δικαστικές προσφυγές

Νέα μέτωπα μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια του Νόμου Κατσέλη – Εκδοχές step up θα εξετάσει ο SSM
Ειρήνη Σακελλάρη
Πιθανή θεωρείται μια αντίδραση του SSM στον τρόπο με τον οποίο νομικοί κύκλοι των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επιχειρούν να εξηγήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.

Οι παραπάνω εξηγήσεις φαίνεται να καταλήγουν στη φιλοσοφία των step up δανείων, για τα οποία η τραπεζική εποπτεία είχε εκφράσει σφοδρές αντιρρήσεις και είχε επιβάλει τελικά στις τράπεζες την υποχρεωτική διενέργεια προβλέψεων για όσα δάνεια δεν μετατρέπονται από step up σε τοκοχρεωλυτικά.

Η αλήθεια είναι πως πολύ δύσκολα θα μπορούσαν στην παρούσα φάση να γίνουν απολογισμοί, αφού οποιαδήποτε αλλαγή δεν θα παράξει άμεσα αποτελέσματα, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει ζητήματα αναδρομικότητας.

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Ειρήνη Σακελλάρη

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