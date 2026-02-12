Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη μητρότητα: Ήταν μεγάλη πρόκληση το να βρω τον εαυτό μου
Ντορέττα Παπαδημητρίου Μητρότητα

Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη μητρότητα: Ήταν μεγάλη πρόκληση το να βρω τον εαυτό μου

Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου, πρόσθεσε η ηθοποιός

Ντορέττα Παπαδημητρίου για τη μητρότητα: Ήταν μεγάλη πρόκληση το να βρω τον εαυτό μου
Τις προκλήσεις που συνόδευσε την απόκτηση των δύο γιων της παρουσίασε η Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η ηθοποιός τόνισε ότι έγινε μητέρα σε αρκετά νεαρή ηλικία, γεγονός που έφερε μεγάλες αλλαγές στη ζωή της. Μεγαλώνοντας τα παιδιά της κλήθηκε να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της.

«Το ότι ήμουν τόσο μικρή και είχα δύο νέα παιδιά ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή και ευθύνη. Μεγάλωσα μαζί με τους γιους μου. Εξίσου μεγάλη πρόκληση ήταν το να βρω τον εαυτό μου. Όταν κάνεις παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία, δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη πλήρως τον εαυτό σου», μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό HELLO.

Βιώνοντας τη μητρότητα συνειδητοποίησε ότι η προσοχή του γονέα στρέφεται πρωταρχικά στα παιδιά. Όταν μάλιστα εκείνα μεγαλώσουν, μία μητέρα ή ένας πατέρας, σύμφωνα με την ίδια, μπαίνει στη διαδικασία να γνωρίσει ξανά τον αυτό του. «Ο προβολέας φεύγει από πάνω σου και στρέφεται σε εκείνα, που είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Μετά, μόλις μεγαλώσουν λίγο, προσπαθείς να καταλάβεις ποια και πού είσαι. Ο συνδυασμός δουλειάς και μητρότητας είναι επίσης μια πολύ απαιτητική συνθήκη. Το ξέρουν οι εκατοντάδες χιλιάδες μητέρες που εργάζονται», επισήμανε.

