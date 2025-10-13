Ντορέττα Παπαδημητρίου: Αν ερχόταν, θα το δεχόμουν με χαρά, είπε για το ενδεχόμενο απόκτησης ενός ακόμη παιδιού
Ανοιχτή φάνηκε να είναι η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί, δηλώνοντας πως θα δεχόταν με χαρά αυτό το σενάριο, εάν προέκυπτε.
Η ηθοποιός έχει δύο γιους από τον γάμο της με τον Κώστα Πηλαδάκη. Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο «Πρωινό» μίλησε για τη σχέση με τους γιους της, την προσωπική της ζωή, ενώ απάντησε και σε ερώτηση σχετικά με το εάν θα προχωρούσε σε έναν δεύτερο γάμο, αλλά και εάν δεχόταν μια εγκυμοσύνη.
Αρχικά, για το ενδεχόμενο του γάμου η Ντορέττα Παπαδημητρίου είπε: «Αν προκύψει κάτι τέτοιο, μπορεί να έκανα», ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι της απόκτησης ενός τρίτου παιδιού, απάντησε: «Αν ερχόταν, με χαρά. Αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι κι αλλιώς. Σημασία έχει να είμαστε καλά, να περνάμε ωραία. Τα τελευταία χρόνια έχω εστιάσει πολύ στο κομμάτι της χαράς».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επικοινωνία με τα παιδιά της, και εξήγησε πως μεγαλώνοντας έχουν δημιουργήσει μια πιο ελεύθερη σχέση και μιλούν για θέματα που αφορούν στην προσωπική τους ζωή: «Σίγουρα είναι πιο επικοινωνιακοί τώρα, άλλωστε πλέον είναι ολόκληροι άνδρες. Αν έχω κάποιο θέμα ή πρόβλημα, δε θα το συζητήσω με τα παιδιά αλλά είμαστε αρκετά ανοιχτοί. Φαντάζομαι και ελπίζω ότι τους ενδιαφέρει η ευτυχία μου. Με έχουν δει μέσα στα χρόνια και στενοχωρημένη χωρίς να το έχω επικοινωνήσει, αλλά τα παιδιά τα καταλαβαίνουν όλα. Σε αυτή τη φάση είμαι πολύ καλά».
